La UE y Marruecos buscan potenciar la cooperación el desarrollo de infraestructuras digitales e IA

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas.
Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 12:57
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BRUSELAS 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Marruecos han puesto en marcha un "diálogo digital" estratégico centrado en potenciar la cooperación para el desarrollo de redes e infraestructuras digitales seguras y fiables, incluido en campos como la Inteligencia Artificial (IA) e infraestructuras públicas digitales.

"(La colaboración) se centrará en aportar beneficios concretos a las empresas, las empresas emergentes, las instituciones de investigación y otras partes interesadas de ambas partes. En particular, reforzará la cooperación entre las fábricas de IA de la UE y el ecosistema marroquí de innovación en IA", ha resumido la vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.

Además de potenciar el diálogo privilegiado para el despliegue de redes e infraestructuras, la cooperación busca asimismo intercambiar las mejores prácticas y apoyar el despliegue de infraestructuras informáticas de IA y establecer una cooperación avanzada entre los institutos marroquíes de investigación y las fábricas de IA de la UE, por ejemplo facilitando la cooperación en proyectos de investigación e innovación y el intercambio de recursos y conocimientos.

Otra de las metas marcadas para este marco es la de intercambiar y reforzar la colaboración en materia de gobernanza digital e infraestructuras públicas digitales, incluido el trabajo en favor de la interoperabilidad entre las soluciones y los marcos de la UE y Marruecos.

Finalmente, intentarán apoyar a las empresas emergentes para que presenten soluciones pertinentes que respondan a las necesidades empresariales y sociales.

ACUERDO PARA LA INNOVACIÓN

Además, Bruselas y Rabat han suscrito un acuerdo administrativo sobre los ecosistemas de IA para la innovación que tendrá, como primera aplicación operativa, la iniciativa de cuatro centros europeos de supercomputación --BSC, CINECA, GENCI y LUMI-- de firmar una carta de intenciones con la Universidad Politécnica Mohammed VI, "que alberga el superordenador más potente del continente africano", ha informado la Comisión Europea en un comunicado.

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