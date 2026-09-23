La UE y medio centenar de países exigen a Rusia un alto el fuego y el fin de los ataques en el mar Negro

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU - JOHANNA LEGUERRE

BRUSELAS 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y medio centenar de países han reclamado este miércoles a Rusia que acepte un alto el fuego "completo, inmediato e incondicional" en Ucrania y ponga fin a sus ataques en el mar Negro, ya que "amenazan" las exportaciones ucranianas de grano y la seguridad alimentaria mundial.

En un comunicado conjunto antes de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que se celebra en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU, 51 países, entre ellos los Estados miembro de la UE, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón o Corea del Sur, entre otros, han reafirmado su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y han pedido a Moscú que dé pasos para avanzar hacia unas negociaciones de paz.

"Desde marzo de 2025, Ucrania ha aceptado un alto el fuego completo, inmediato e incondicional. Pedimos a Rusia que finalmente haga lo mismo como paso necesario hacia una diplomacia y unas negociaciones significativas", recoge la declaración, leída por la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, junto al ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, y el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot.

Los firmantes han expresado además su "profunda preocupación" por la escalada de los ataques rusos contra civiles e infraestructuras civiles en toda Ucrania, que, según han recordado citando datos de Naciones Unidas, han provocado un número récord de víctimas en los últimos meses.

En la declaración --que también han firmado países como Israel, Honduras, Costa Rica, Panamá, Georgia o Moldavia--, se ha puesto el foco en los ataques en el mar Negro y se ha acusado a Rusia de tratar de "asfixiar" las exportaciones ucranianas de grano, poniendo así en peligro la seguridad alimentaria mundial.

Por ello, han respaldado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo en el mar Negro que garantice la libertad de navegación y han reclamado proteger tanto el transporte marítimo comercial como las infraestructuras críticas.

Los países firmantes han reclamado asimismo a Rusia el regreso "inmediato, seguro e incondicional" a Ucrania de todos los civiles detenidos, trasladados por la fuerza o deportados, incluidos los niños, así como la devolución de todos los prisioneros de guerra, medidas que consideran necesarias para generar confianza de cara a unas futuras negociaciones.

"Ucrania quiere la paz. Nosotros queremos la paz. Rusia debe detener su agresión. Rusia debe aceptar un alto el fuego y participar de manera significativa en negociaciones hacia una paz integral, justa y duradera de acuerdo con el Derecho Internacional", ha remachado Sibiga.