La UE y los países del Golfo aplazan la cumbre prevista para finales de mes en Arabia Saudí

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa. - Ansgar Haase/dpa - Archivo

BRUSELAS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cumbre prevista para el próximo 24 de agosto en Riad entre la Unión Europea y los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) ha sido aplazada sin fecha, en pleno recrudecimiento de las hostilidades entre los rebeldes hutíes y las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen, respaldadas por la coalición que lidera Arabia Saudí.

La que iba a ser la segunda cumbre entre las dos regiones ha sido aplazada "y se anunciará una nueva fecha en su debido tiempo", ha informado el Consejo en un breve comunicado que evita dar más detalles sobre la razón del aplazamiento, anunciado el mismo día en que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnen en Bruselas.

La reunión debía dar continuidad a la primera cumbre entre los Veintisiete y Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, celebrada el 16 de octubre de 2024 en Bruselas, y tendrá lugar después de que ambas partes hayan intensificado sus contactos políticos a raíz de la guerra en Irán.

"La asociación entre la UE y el CCG es de una gran importancia estratégica para ambas regiones. La UE sigue comprometida en profundizar esta asociación y sostener el impulso construido con la primera cumbre de octubre de 2024", concluye el comunicado europeo.

El pasado 3 de septiembre, los hutíes lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste de Yemen que ha incluido desde entonces numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Posteriormente, las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.