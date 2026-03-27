La UE pide al Gobierno de Siria aplicar las recomendaciones de la ONU sobre Sueida y reclama rendición de cuentas

Archivo - Imagen de archivo del conflicto en Suedia (Siria) - Moawia Atrash/dpa - Archivo

BRUSELAS 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha instado este viernes a todas las partes implicadas en la violencia registrada en julio de 2025 en la provincia siria de Sueida a aplicar de forma "rápida y transparente" las recomendaciones del informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, al tiempo que ha reclamado que todos los responsables de violaciones de Derechos Humanos rindan cuentas.

En una comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha subrayado que el informe de la comisión constituye una "importante contribución" para promover la justicia y avanzar en la rendición de cuentas en Siria, después de que la investigación haya documento graves violaciones del Derecho Internacional humanitario y de los Derechos Humanos durante los enfrentamientos.

"Todos los perpetradores deben rendir cuentas y las víctimas deben recibir justicia. Las garantías de que no se repetirán las violaciones y las medidas para promover el diálogo y la confianza son fundamentales para la reconciliación nacional y el éxito de la transición", se lee en la misiva difundida por el SEAE.

Asimismo, el departamento dirigido por la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha celebrado el acceso concedido a la Comisión de Investigación por las autoridades de transición sirias, que le permite llevar a cabo investigaciones dentro del país, por lo que ha reconocido la labor del Comité Nacional de Investigación de Siria.

La UE ha mantenido su compromiso de apoyar "una transición pacífica e inclusiva en Siria", que respete los Derechos Humanos "de todos los sirios sin discriminación de ningún tipo", y ha vuelto a instar a todos los actores externos, "sin excepción", a que "respeten plenamente la unidad, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Siria".

LA ONU DENUNCIA LA NO RENDICIÓN DE CUENTAS

La declaración del SEAE tiene lugar después de que una nueva investigación publicada este viernes por Naciones Unidas haya concluido que el Gobierno sirio no ha entablado ningún tipo de iniciativa para resolver la situación en la provincia de Sueida ni efectuado "progresos tangibles" a la hora de depurar responsabilidades por la ola de violencia sectaria que sacudió la región en verano del año pasado y en la que todas las partes implicadas, incluido el Ejército sirio, cometieron gravísimas violaciones de los Derechos Humanos.

La Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Siria relata en su informe de este viernes las "tres olas de violencia" que sacudieron Sueida entre el 14 y 19 de julio y que comenzaron con la operación emprendida por "fuerzas gubernamentales, incluyendo tanto a las Fuerzas de Seguridad Interna como al Ejército Árabe Sirio", responsables de "asesinatos, ataques directos e indiscriminados contra civiles, arrestos y secuestros arbitrarios, tortura y malos tratos, saqueos, ataques contra la propiedad civil, violencia sexual y de género".

La ONU vierte las mismas acusaciones contra drusos y beduinos en las dos olas siguientes, pero resalta que el primer estallido fue el más letal de todos y que el tercero, el protagonizado por combatientes tribales contra los civiles drusos, fue "el más destructivo": casi 35 poblaciones drusas acabaron calcinadas y sus negocios, saqueados.