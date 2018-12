La UE planea crear una entidad para el comercio con Irán esquivando las sanciones de EEUU "antes de fin de año"

Publicado 10/12/2018 21:46:37 CET

Borrell niega que el vehículo no se haya resuelto todavía por las presiones de Washington e insiste en que es complejo

BRUSELAS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha avanzado que espera que el llamado vehículo especial para facilitar las transacciones comerciales legítimas de la Unión Europea con Irán esquivando las sanciones que Estados Unidos ha reintroducido contra Teherán tras dar por roto el acuerdo nuclear esté creado "en las próximas semanas, antes de final de año".

"Espero que este instrumento sea creado en las próximas semanas, antes de final de año", ha avanzado la jefa de la diplomacia europea al término de la reunión de los ministros de Exteriores de la UE.

Los ministros de Francia, Alemania y Reino Unido han informado al resto del trabajo para crear esta entidad jurídica, un trabajo que "todos" han apoyado, ha explicado Mogherini.

La jefa de la diplomacia europea ha rechazado dar detalles del vehículo especial, como el país en el que se establecerá o quiénes serán sus acreedores, pero ha insistido en que la idea es que también pueda estar abierto a "terceros" países.

Austria, al que el servicio diplomático europeo pidió que considerara albergar el instrumento, lo rechazó de plano y también se ha autoexcluido Luxemburgo, quien reclamó que se cree en todo caso conforme al Derecho europeo, según varias fuentes diplomáticas y europeas que han admitido que, como último recurso, Francia aceptaría acogerlo en su territorio.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha rechazado que la entidad no se haya creado todavía por "presiones desde Washington" sino por "sus complejidades técnicas" para garantizar un vehículo que permita apoyar a las empresas para "seguir trabajando con Irán evitando las sanciones unilaterales" de Estados Unidos. "Seguiremos avanzando", ha asegurado, insistiendo en que "no ha habido ninguna oposición" pero "no es una cosa fácil". "No es coser y cantar", ha remachado.

Mogherini ha insistido en la necesidad de garantizar que la población iraní siga beneficiándose del levantamiento de las sanciones acordado en el marco del acuerdo nuclear y en que Irán siga cumpliendo "plenamente" sus obligaciones en virtud del pacto, tal y como ha venido certificando la Organización Internacional de la Energía Atómica (AIEA) hasta ahora.

Eso sí, ello no significa, ha avisado la jefa de la diplomacia europea, que los Veintiocho "miren para otro lado" respecto a "actividades ilícitas" de Irán, como los planes de atentado contra la oposición iraní en Francia y Dinamarca, y ha confirmado que "el trabajo está en marcha" de cara a imponer sanciones sobre los responsables. Ambos países han acusado directamente a la Inteligencia iraní de estar detrás.

Tampoco al preocupante desarrollo balístico iraní, aunque ha insistido en que los europeos seguirán "invirtiendo" en el diálogo con Irán "al menos" para tratar de resolver las preocupaciones por su intervención en países vecinos. En este contexto, ha celebrado una evolución "reciente positiva" de Teherán en apoyo a los esfuerzos internacionales para iniciar discusiones en Suecia entre el Gobierno yemení y los rebeldes huthis, aliados de Irán.