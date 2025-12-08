La UE prorroga otro año las sanciones por la situación política y las violaciones de DDHH en RDC

Archivo - Soldados de República Democrática del Congo (RDC) en una imagen de archivo - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

BRUSELAS 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Europeo ha aprobado este lunes una prórroga durante otro año de las sanciones impuestas contra más de una treintena de personas y entidades por la situación política y las violaciones de los Derechos Humanos en República Democrática del Congo (RDC).

Las medidas impuestas por el bloque afectan a 31 personas y dos entidades y están relacionadas con violaciones de los Derechos Humanos, obstrucción electoral y apoyo al conflicto armado, la inestabilidad y la inseguridad en el país africano.

Así, los afectados están afectados por una congelación de fondos, mientras que los ciudadanos y compañías de la Unión Europea (UE) tienen prohibido facilitarles fondos. Además, pesa contra ellos una prohibición de viaje que les impide entrar o transitar por países miembro del bloque.

El Consejo ha hecho hincapié en que la UE mantiene "bajo constante revisión" los acontecimientos en RDC y ha recordado que puede decidir sobre la renovación de sanciones y enmiendas a la lista de personas, organismos y entidades afectadas por estas medidas punitivas a raíz del desarrollo de los acontecimientos.