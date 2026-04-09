La UE rechaza la idea de un peaje en el estrecho de Ormuz porque la libertad de navegación "no admite pagos"

Archivo - Bandera de la UE - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha rechazado este jueves la propuesta de Irán de establecer un peaje a los buques que pretendan transitar por el estrecho de Ormuz, esgrimiendo que va en contra del Derecho Internacional porque para que haya libertad de navegación "no debe haber ningún pago en absoluto".

Así se ha expresado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, que ha defendido que la navegación "debe ser gratuita" si quiere ser garantizada y que el estrecho de Ormuz, "como cualquier otra ruta marítima, es un bien público para toda la humanidad".

"El Derecho Internacional es claro y el derecho del mar establece que la libertad de navegación debe garantizarse en todo momento, y esto es absolutamente claro (...) ¿Qué significa eso? Significa básicamente que admite ningún pago en absoluto", ha explicado el portavoz comunitario.

Así ha reaccionado Bruselas a la propuesta de Irán de establecer un peaje a los barcos que pretendan transitar en el paso de Ormuz, una medida que ha ganado peso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurase que su país "colaborará para descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz" con iniciativas con las que "se ganará mucho dinero".

"Cargaremos todo tipo de suministros y simplemente estaremos por ahí para asegurarnos de que todo vaya bien", precisó el miércoles el jefe del Ejecutivo norteamericano en un mensaje en redes sociales, que más en declaraciones a la cadena ABC valoró la idea de establecer un peaje como "una empresa conjunta" con Teherán.

La propuesta de Irán, eso sí, ya había recibido anteriormente críticas por parte de la Administración Trump, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, censuró el pasado 30 de marzo la propuesta asegurando que "eso no se va a permitir" y que Trump tenía "varias opciones" para impedir que Teherán cobrara algún tipo de tasa.