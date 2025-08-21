La UE reitera su rechazo a los planes de Israel de tomar la ciudad de Gaza

El bloque prioriza la diplomacia pero recuerda que cuenta con "un conjunto de medidas" para presionar a Israel

BRUSELAS, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha reiterado este jueves su rechazo a los planes de Israel de tomar la ciudad de Gaza, ante los preparativos del Ejército israelí, afirmando que tiene en su mano un abanico de opciones incluyendo sanciones para responder a la nueva ofensiva contra el territorio palestino.

"En lo que respecta a los planes de Netanyahu, nuestra postura es clara y la hemos reiterado en términos de que la UE rechaza cualquier intento de cambios territoriales o demográficos en la Franja de Gaza", ha asegurado la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, en declaraciones en rueda de prensa desde Bruselas.

En este sentido, la diplomacia europea ha recalcado que Hamás no debe tener "en absoluto" ningún papel en el futuro gobierno y la seguridad de Gaza.

Igualmente, sobre los planes de extender los asentamientos en Cisjordania ha indicado que "daña la solución de dos Estados y supone una quiebra del Derecho Internacional", recordando la posición consolidada de los 27.

Respecto a la forma en la que la UE puede ejercer influencia sobre unos planes que ha pedido a Israel que reconsidere, Hipper ha indicado que la diplomacia "es siempre el vehículo". "No es la única medida que tenemos, pero es absolutamente fundamental que mantengamos un contacto constante con las autoridades israelíes a través de la diplomacia", ha explicado.

En todo caso, ha recordado que el bloque europeo cuenta con "un conjunto de medidas" que podrá aplicar, aunque en la mayoría de casos requiere la unanimidad de los Estado miembro, algo que no ha existido en el seno de la UE desde el inicio de la guerra en Gaza.