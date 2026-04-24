La UE respalda la apertura de Japón a exportar armas por primera vez desde la II Guerra Mundial

Archivo - Bandera de la UE - ALESSIO MORGESE / DPPI / AFP7 / Europa Press

BRUSELAS 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha respaldado el giro de Japón anunciado el martes por el Gobierno nipón para revisar los límites establecidos por la legislación para las exportaciones de materiales destinados a defensa, lo que permitiría al país asiático a vender armas a terceros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

"Tomamos nota positivamente del enfoque de Japón para revisar los tres principios sobre la transferencia de equipos y tecnologías de Defensa", ha indicado este viernes en un mensaje en redes sociales la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Anitta Hipper.

La portavoz comunitaria ha recordado que en el marco de la Asociación de Seguridad y Defensa (ASD) que mantienen la Unión y Japón, el objetivo del bloque comunitario es fortalecer la cooperación en estos ámbitos para que sea "más amplia".

Las declaraciones de la UE tienen lugar después de que el martes el Ejecutivo japonés autorizara revisar los límites establecidos por la legislación, marcando así un cambio significativo a la hora de plantear la política gubernamental en materia de defensa en un país cuyas fuerzas solo pueden operar para llevar a cabo acciones defensivas.

Las medidas, impulsadas por el Gobierno ultraconservador de la primera ministra, Sanae Takaichi, buscan reforzar la industria del país en este sentido al considerar que el país se enfrenta al peor ambiente de seguridad desde la citada contienda. La propia Takaichi ha afirmado a través de redes sociales que "ningún país puede salvaguardar su propia paz y seguridad por sí mismo", lo que hace necesario "tener aliados para apoyarse en diversas áreas".