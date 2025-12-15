La UE responde a Minsk y podrá sancionar a responsables de la crisis de globos en Bielorrusia

Archivo - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko (archivo) - -/Kremlin/Dpa - Archivo

BRUSELAS 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea podrá responder a los ataques híbridos de Bielorrusia tras añadir nuevos criterios al régimen de sanciones que permitirán sancionar a responsables de la crisis de globos metereológicos en Bielorrusia.

Después de abordar un cambio legal, la UE empezará a sancionar a los individuos, entidades y organismos que se beneficien, participen o faciliten acciones o políticas atribuibles a Bielorrusia contra países del bloque, un paso que llega en plena crisis de los globos que manda contra Lituania a través de la frontera.

La idea es responder a las amenazas híbridas de Minsk y proteger la estabilidad, el Estado de derecho y la seguridad de la UE y sus Estados miembros, especialmente los países bálticos más propensos a estas amenazas por su cercanía a Rusia y Bielorrusia.

En concreto las medidas restrictivas irán dirigidas contra quienes planifiquen, dirijan, apoyen o faciliten la manipulación e interferencia de información extranjera. También contra personas y entidades implicadas en ataques al funcionamiento de las instituciones democráticas, actividad económica o servicios de interés público de la UE.

El nuevo marco legal fija criterios para acciones que buscan interferir, dañar o destruir infraestructuras críticas, así como acciones generalizadas o sistemáticas que provoquen la interrupción de dichas infraestructuras.