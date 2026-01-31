La UE se suma a la alarma internacional por los nuevos combates en la región etíope de Tigray

Archivo - Imagen de archivo de una familia de desplazados en Tigray - Europa Press/Contacto/Ximena Borrazas - Archivo

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea se ha declarado alarmada, como ya avisó este pasado viernes la Unión Africana, sobre las nuevas hostilidades declaradas en la región etíope de Tigray, escenario entre 2020 y 2022 de uno de los conflictos más sangrientos de la historia reciente de África, que dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, dependiendo de estimaciones del Gobierno etíope y la institución panafricana.

"Hemos estado siguiendo con gran preocupación los recientes acontecimientos en el norte de Etiopía, que han incluido escaramuzas y enfrentamientos militares", ha hecho saber la portavoz de Exteriores europea Anitta Hipper.

Las hostilidades actuales se centran en Tselemt, una localidad estratégica dentro de la disputada zona occidental de Tigray, en estado de tensión constante desde la firma del acuerdo de paz en Pretoria (Sudáfrica) porque las milicias del vecino estado de Amhara, aliadas del Gobierno etíope, se han negado a retirarse de los territorios que se apropiaron durante el conflicto.

Además, el acuerdo de paz también corre serio peligro por las disputas internas que han acabado resquebrajando a las autoridades tigriñas del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), garantes del pacto.

Por ello, la UE ve "imperativo reducir la tensión de inmediato para evitar la reanudación del conflicto, que tendría graves consecuencias para la población civil y la estabilidad regional".

"El Acuerdo de Cese de Hostilidades de noviembre de 2022 debe mantenerse como marco para la resolución de disputas mediante el diálogo. La UE está dispuesta a facilitar este proceso y a apoyar las medidas de fomento de la confianza, también para restablecer la plena aplicación del Acuerdo de Pretoria", ha concluido.