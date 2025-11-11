La UE ultima una reunión de ministros en Ucrania para dar respaldo a su proceso de adhesión

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en declaraciones a su llegada a la cumbre europea. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ // EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea trabaja en una reunión a nivel de ministros de Asuntos Europeos en Ucrania en el mes de diciembre que dé un espaldarazo a la adhesión de Kiev a la Unión Europea, en una cita llamada a lograr desbloquear la apertura de negociaciones de los primeros capítulos de adhesión congelada por el veto de Hungría.

Fuentes europeas confirman a Europa Press la iniciativa conjunta de la Presidencia danesa del Consejo y las autoridades ucranianas para celebrar una reunión los próximos 10 y 11 de diciembre en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania.

Queda por ver la asistencia a la reunión aunque en un principio la cita se convocará a nivel de ministros de Asuntos Europeos. Con una alta carga simbólica, la cita busca desencallar la apertura de negociaciones con Kiev toda vez el proceso está congelado por el veto que ejerce Hungría a abrir los primeros capítulos de las conversaciones de adhesión pese a que la Comisión Europea considera que tanto Ucrania como Moldavia cumplen todos los criterios necesarios.

Para premiar los esfuerzos de reformas de Kiev en Bruselas defienden la colaboración técnica con el candidato y el apoyo sostenido en su proceso de reforma a expensas de a luz verde unánime de los 27.

En su último informe sobre el estado de la adhesión, el Ejecutivo comunitario reivindicó que Ucrania sigue con la marcha de sus reformas europeas en plena guerra contra Rusia, aunque por primera vez lanzó un aviso a las autoridades ucranianas de que deben mantener el rumbo en la lucha contra la corrupción para "evitar cualquier riesgo de retroceso".