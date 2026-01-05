Uganda prohíbe la emisión de "disturbios" y "procesiones ilegales" antes de las elecciones presidenciales

Archivo - El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, durante un acto en la capital, Kampala, en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ronald Ssekandi - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Uganda ha anunciado este lunes la prohibición de emisión en directo de "disturbios", "procesiones ilegales" o "incidentes violentos" de cara a las elecciones presidenciales previstas el 16 de enero, en las que el actual presidente, Yoweri Museveni, aspira a extender sus cuatro décadas al frente del país africano frente al principal líder opositor, Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine.

La secretaria permanente del Ministerio de Información, Comunicación y Tecnología, Aminah Zawedde, ha recalcado que este tipo de emisones "podrían aumentar las tensiones y causar pánico" y ha afirmado que "la publicación de contenido violento, incitador o violento es ilegal", si bien ha negado que el servicio de Internet vaya a ser limitado.

"Nuestra responsabilidad colectiva es garantizar que el ministerio y los medios contribuyen a unas elecciones pacíficas y creíbles y a la unidad nacional", ha dicho Zawedde, quien ha pedido "usar las plataformas en servicio de la verdad, la estabilidad y el bien público", según ha recogido el diario ugandés 'Daily Express'.

Así, ha insistido en que Kampala no contempla "apagar" Internet durante las elecciones. "Estas afirmaciones son falsas", ha sostenido, al tiempo que ha manifestado que "esta desinformación genera innecesariamente miedo, socava la confianza pública y eleva las tensiones en un momento nacional clave".

Las autoridades ugandesas han limitado en numerosas ocasiones las protestas y los actos opositores, incluida la represión de actos de campaña por parte de Bobi Wine, quien ha denunciado la deriva autoritaria de Museveni y ha hecho un llamamiento a la movilización popular para sacarle del poder.

DENUNCIAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

En este contexto, la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado este mismo lunes que las fuerzas de seguridad han reprimido de forma ilegal actos de campaña de la oposición, usando "una fuerza innecesaria y excesiva", incluidos arrestos arbitrarios, torturas y otros malos tratos.

"Las autoridades han lanzado una brutal campaña de represión contra la oposición y sus partidarios, dificultándoles enormemente el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica", ha dicho el director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, Tigere Chagutah.

"Las autoridades ugandesas deben cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y permitir que la oposición celebre sus actos de campaña sin restricciones indebidas y sin someter a sus dirigentes y partidarios a detenciones, torturas u otros malos tratos", ha explicado, después de que las fuerzas de seguridad hayan empleado gases lacrimógenos y haya agredido a opositores durante actos en Kawempe e Iganga.

Amnistía ha resaltado además que al menos una persona murió en noviembre durante la represión de una protesta en Iganga, antes de insistir en que "nadie debería morir por simplemente ejercer su libertad de asociación y asamblea pacífica".

"Las autoridades deben iniciar de inmediato investigaciones imparciales y exhaustivas sobre todos los presuntos casos de uso ilícito de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad", ha dicho Chagutah, quien ha manifestado que "los responsables deben comparecer ante la Justicia en juicios justos en los que no se recurra a la pena de muerte".

Museveni, quien llegó al poder en 1986 tras la guerra civil en el país (1980-1986) a raíz del derrocamiento del dictador Idi Amin en 1979 y posteriormente de Milton Obote por las denuncias de fraude en las elecciones del año siguiente, aspirará en las elecciones de enero a prolongar sus 40 años de mandato al frente del país africano.

El mandatario aspirará así a iniciar una quinta década al frente del país africano, en medio de un aumento de las denuncias sobre represión. De hecho, Bobi Wine ha sido detenido en varias ocasiones y tras las presidenciales de 2021 denunció un fraude para beneficiar al mandatario, llegando incluso a negarse a reconocer su derrota y acusar al presidente de manipulación electoral para mantenerse en el poder.