El ultraconservador López Aliaga lidera las elecciones de Perú con el 18,5% de los votos, según resultados preliminares

Archivo - El candidato a la presidencia de Perú por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aspirante a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, lidera hasta el momento las votaciones de las elecciones generales celebradas este domingo en el país andino con alrededor del 18,5% de los votos, seguido muy de cerca por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que supera el 17,3%, según los primeros resultados, cuando el escrutinio supera el 29,5%.

López Aliaga y Fujimori lideran así los primeros resultados mientras que, como tercera fuerza más votada en estas elecciones a las cuales están llamados a las urnas más de 27 millones de peruanos en aras de elegir a su próximo presidente y a los representantes para el Senado, Cámara de Diputados y Parlamento, les sigue la opción del Partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto Montesinos, con un 14,8% de los votos, según los datos actualizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Por su parte, el Partido Cívico Obras, que supera por escasos dígitos el 9% de los votos, apenas unas centésimas por delante del Partido País para Todos, mientras que Ahora Nación reúne un 7,1% de los sufragios hasta ahora contabilizados.

Cabe señalar que este mismo domingo, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha anunciado que extenderá el horario de votación en los comicios generales desde las 7.00 hasta las 18.00 horas (00.00 a 11.00 horas en la España peninsular y Baleares) para aquellos centros que no hayan podido ejercer su derecho al sufragio en estas elecciones por retrasos en la recepción del material electoral.