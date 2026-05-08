El ultraderechista Farage celebra unos resultados "históricos" en las municipales de Reino Unido

El líder de Reform UK, Nigel Farage - Europa Press/Contacto/Jacqueline Lawrie

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido Reform UK, el ultraderechista Nigel Farage, ha celebrado este viernes los resultados de las elecciones municipales en Reino Unido, que han superado sus "mejores expectativas" y ha destacado un "cambio verdaderamente histórico en los patrones de votación" en el país.

"Los resultados en el 'muro rojo' son verdaderamente asombrosos", ha declarado, celebrando los avances de su formación ante el Partido Laborista del primer ministro, Keir Starmer --el principal derrotado de los comicios-- en el centro de Inglaterra.

En esta línea, ha celebrado que Reform UK está "quitando votos directamente al viejo Partido Laborista patriota en zonas que, francamente, han dado prácticamente por sentadas desde el final de la Primera Guerra Mundial".

Farage ha asegurado que el jefe del Ejecutivo británico abandonará el puesto antes de "mediados de verano". "Para mediados de verano ya se habrá ido el primer ministro más antipatriota, el peor y menos preparado que jamás hayamos visto en este país. Nos habremos librado de él", ha agregado.

El dirigente ultraderechista ha hecho estas declaraciones desde Chelmsford, en Essex, donde su formación ha dado el 'sorpasso' a los conservadores, que llevaban 25 años de dominio en en la administración local y que han logrado recabar 53 asientos frente a los 13 del partido liderado por Kemi Badenoch.

Así, ha aprovechado para arremeter contra los conservadores, afirmando que "nadie los perdonaría" por las decisiones que adoptaron mientras estaban en el poder. "Los resultados han superado, francamente, las mejores expectativas que tenía, tanto para Essex como para Suffolk, y para muchas otras zonas", ha agregado.

Si bien el recuento todavía continúa, los de Farage se han hecho con el control de Sunderland tras más de 50 años de liderazgo laborista.

De acuerdo a los resultados en 100 de 136 concejos en liza, difundidos por 'The Guardian', el Partido Laborita se ha hecho con 22, 20 menos que los que tenía antes de los comicios. Cuenta con un 504 escaños y, hasta el momento ha perdido 595 respecto a las últimas elecciones.

Reform UK, que no controlaba ninguno de los concejos en juego, ha ganado siete, con 936 representantes hasta el momento, lo que supone que ha ganado 873. Mientras, Los Verdes, que tampoco controlaban ningún concejo, se han hecho con al menos tres y 231 representantes, lo que supone un aumento de 128.

Por su parte, los conservadores controlan ahora cinco concejos, con un total de 484 escaños, esto es, 303 menos que los que tenía. Los liberales han ganado un concejo más que en los pasadas elecciones, haciéndose con el control de trece, y otros 45 escaños, lo que significa que hasta el momento tiene 593 representantes.