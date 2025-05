El ultraderechista Mentzen exige un debate entre los favoritos a la Presidencia polaca antes de anunciar su respaldo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El excandidato ultraderechista a la Presidencia polaca y abanderado de Confederación, Slawomir Mentzen, ha exigido este martes un debate retransmitido a través de la plataforma de vídeos Youtube entre los ahora favoritos para la segunda vuelta de los comicios, el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, y el historiador Karol Nawrocki, antes de decantarse por respaldar a uno de los dos políticos.

Mentzen, que pese a su ascenso en campaña se tuvo que conformar con el 14,8 por ciento de los votos en las elecciones del domingo, ha dicho que su apoyo dependerá, precisamente, de los resultados de este posible debate, en el que espera que los candidatos aborden sus programas políticos.

Así, ha propuesto que ambos intercambien sus posturas en su canal de Youtube y ha indicado que presentará un plan de ocho puntos que incluye cuestiones como la negativa a aumentar los impuestos, adoptar el euro o desplegar tropas en Ucrania, un documento que los candidatos podrán firmar.

"Los que no vengan al debate luego no podrán quejarse si no ganan la segunda vuelta de las presidenciales", ha aseverado en un discurso dado este martes en Varsovia, la capital del país.

Las elecciones del 1 de junio serán clave también para el Gobierno de Donald Tusk, que desde su retorno al poder hace año y medio se ha visto obligado a convivir con un presidente rival. El primer ministro ha advertido en redes sociales de que las próximas dos semanas marcarán el futuro de Polonia y ha proclamado: "Ni un paso atrás".