La ultraderechista primera ministra de Japón traslada a Lula sus "más sinceras felicitaciones" por su victoria

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi - POOL / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha sumado su voz a las felicitaciones de la derecha internacional al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, por su victoria en las elecciones de este pasado domingo frente al que prometía ser uno de los grandes exponentes reaccionarios internacionales, el senador Flávio Bolsonaro.

"Quiero expresar mis más sinceras felicitaciones al presidente de Brasil por su reelección", ha trasladado Takaichi a través de sus redes sociales siguiendo los pasos del chileno José Antonio Kast, el colombiano Abelardo de la Espriella o la peruana Keiko Fujimori.

Takaichi espera que "el presidente Lula continúe guiando a Brasil con su firme liderazgo" y ha declarado su intención de proseguir su cooperación bilateral,comenzando por el avance de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre el Mercosur y Japón, cuyas negociaciones comenzaron el pasado 30 de junio.