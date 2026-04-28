UNICEF alerta de que 20 años después la infancia de Darfur "vuelve a estar atrapada en una crisis catastrófica"

Archivo - Una mujer sudanesa con su hijo en un refugio temporal en Tawila, en Darfur Norte, Sudán (archivo) - MOHAMMED JAMAL/UNICEF - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este martes de que la infancia de la región sudanesa de Darfur (oeste) "vuelve a estar atrapada en una crisis catastrófica" 20 años después de la guerra en Darfur, en esta ocasión en medio del conflicto desatado en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que han sumido al país en una enorme crisis humanitaria.

En su informe 'Darfur: 20 años después, la infancia sigue bajo amenaza', el organismo afirma cómo la actual guerra ha reavivado la violencia a gran escala, el desplazamiento masivo, el hambre aguda y las violaciones graves de los derechos de la infancia en todo Darfur, en un momento en el que esta crisis capta "menos atención y ayuda internacional" que la guerra de hace dos décadas, marcada por acusaciones de genocidio contra el entonces presidente del país, Omar Hasán al Bashir.

Así, explica que "al igual que en 2005, se han quemado viviendas, se han atacado mercados, escuelas y centros de salud han resultado dañados o destruidos, y las familias se han visto obligadas a huir", si bien lamenta que "hoy la magnitud de las necesidades es mayor y la indignación mundial es mucho más limitada", en un contexto en el que los menores "están soportando la carga más pesada del conflicto".

UNICEF recalca que muchos niños han perdido el acceso a la educación y a la atención sanitaria, mientras que cada vez más menores hace frente a desnutrición grave, enfermedades y violencia perpetrada por fuerzas o grupos armados. Además, millones de niños han sido desplazados, también a países vecinos, especialmente hacia el este de Chad, donde unos servicios ya sobrecargados hacen frente a dificultades para responder a la llegada nuevos refugiados.

En esta línea, el informe establece paralelismos con su informe de 2005 sobre Darfur, al tiempo que incide en que las necesidades de la infancia "han aumentado en escala y complejidad" durante estas dos décadas, mientras que la falta de financiación, las restricciones de acceso, la evolución de la naturaleza de la guerra y la limitada atención internacional "están reduciendo drásticamente el alcance de la ayuda".

"Hace 20 años, el mundo se unió en la indignación ante el sufrimiento de la infancia en Darfur. Hoy, una nueva generación de niños y niñas está viviendo una violencia, un hambre y un terror horribles", ha lamentado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. "No podemos permitir que la historia se repita. La infancia en Darfur necesita protección y acceso humanitario sostenido. Las partes en este conflicto deben poner fin a esta guerra brutal", ha subrayado.

MILES DE VIOLACIONES GRAVES DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

El organismo recuerda que, desde el inicio de la guerra, la ONU ha verificado más de 5.700 violaciones graves de los derechos cometidas por las partes en conflicto contra la infancia en Sudán, afectando al menos a 5.100 niños, con más de 4.300 muertos o mutilados. "La tendencia está empeorando", dice, con al menos 160 niños muertos y 85 heridos durante los primeros tres meses del año, un aumento significativo de las cifras respecto a este mismo periodo en 2025.

De esta forma, lamenta que la infancia hace frente a "una escalada alarmante de la violencia extrema", con el epicentro en la ciudad de El Fasher, capital de Darfur Norte y tomada por las paramilitares RSF en octubre de 2025, después de un cerco impuesto por el grupo durante un año y medio a la localidad. Desde abril de 2024 se verificaron más de 1.500 violaciones graves de los derechos de la infancia, incluidas la muerte y mutilación de más de 1.300 niños, así como violencia sexual, secuestros y reclutamiento.

"Sin embargo, estas cifras estremecedoras casi con toda seguridad no reflejan la verdadera magnitud de los abusos, con violaciones similares de los derechos de la infancia en otras partes del país", afirma UNICEF, que sostiene además que el conflicto en El Fasher y otras zonas de Darfur Norte ha dejado a las familias 2sin acceso a alimentos, agua segura y atención sanitaria, obligando a muchas de ellas a huir hacia zonas ya superpobladas".

El organismo incide en que, a pesar de la situación, tanto UNICEF como sus socios siguen entregando ayuda en Darfur y los países vecinos, si bien reitera que los esfuerzos humanitarios siguen estando "gravemente limitados" por la inseguridad, los obstáculos burocráticos y la falta de financiación, dejando a muchos niños sin asistencia en los momentos de mayor riesgo.

Por ello, reclama a las partes en conflicto que respeten el Derecho Internacional y protejan a los civiles, que garanticen un acceso humanitario seguro y sin trabas, y que pongan fin y prevengan las violaciones graves de los derechos de la infancia. Además, solicita a los donantes que den financiación flexible y plurianual para sostener los programas vitales y apoyar a los niños afectados por el desplazamiento a otros países de la región.

La guerra civil en el país africano estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 de Al Bashir, un proceso ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.