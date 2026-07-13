UNICEF alerta de que 3,7 millones de menores de cinco años están en riesgo de desnutrición en Afganistán

Análisis de circunferencia de brazo a un bebé de diez meses para analizar su estatus nutricional en Afganistán - KHAYYAM/UNICEF/UN0877075

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado de que alrededor de 3,7 millones de niños menores de cinco años están en riesgo de desnutrición en Afganistán y ha pedido actuar para evitar su emaciación, una situación que podría en riesgo su vida, en medio de la profunda crisis humanitaria en la que se encuentra sumido el país centroasiático.

El último informe del organismo expone que la inseguridad alimentaria y nutricional infantil es uno de los principales factores del riesgo que sufren estos 3,7 millones de niños, en el marco del primer estudio puesto en marcha entre la relación entre ambas situaciones mediante el seguimiento de un mismo grupo en todas las provincias del país.

El análisis permite así identificar señales tempranas de alerta, como una menor diversidad de alimentos, la omisión de comidas, el hecho de que los niños coman menos de lo que necesitan o que pasen hambre, según afirma UNICEF en su documento, titulado 'Demasiado poco, demasiado tarde: la crisis alimentaria a la que se enfrentan los niños pequeños en Afganistán'.

El documento ha sido publicado en un momento en el que el país entra en la temporada de mayor incidencia de emaciación --que tiene lugar entre julio y septiembre--, con datos del Grupo Temático de Nutrición que reflejan que la emaciación ha aumentado en 26 de las 34 provincias afganos con respecto al año pasado, lo que apunta a una crisis cada vez más grave y precoz.

Así, los niños menores de dos años son los más afectados al representar el 83% de los casos de desnutrición aguda grave y el 77% de los casos de desnutrición aguda moderada. "Los niños más pequeños de Afganistán se enfrentan a un riesgo cada vez mayor de desnutrición incluso antes de que comience la temporada de mayor incidencia", ha señalado el representante de UNICEF en Afganistán, Tajudeen Oyewale.

"Estos nuevos datos nos dan la oportunidad de actuar antes de que los niños y niñas lleguen al punto de sufrir desnutrición grave. Cuando las familias empiezan a saltarse las comidas o a reducir el consumo de alimentos nutritivos, no se trata solo de una señal de dificultades económicas", ha explicado.

"Es una advertencia de que un niño o una niña puede sufrir pronto emaciación, una forma grave de desnutrición que pone en peligro su vida", ha señalado. "El tratamiento salva vidas, pero también debemos invertir en prevención, empezando por garantizar una alimentación adecuada a los niños y niñas más pequeños y a las mujeres embarazadas", ha sostenido

IR MÁS ALLÁ DE LOS SERVICIOS DE NUTRICIÓN

El informe reseña que "casi la mitad de los niños menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento, el 10,3% padece emaciación y más de 3,7 millones sufren desnutrición aguda". "De manera alarmante, alrededor del 90% de los niños pequeños viven en situación de pobreza alimentaria, y muchos consumen solo uno o dos grupos de alimentos diariamente, muy por debajo de las necesidades nutricionales para un crecimiento saludable", ha puntualizado.

Así, relata que el análisis de datos de más de 37.000 niños en 481 centros de nutrición en 34 provincias muestran que la inseguridad alimentaria en la primera infancia está muy extendida y fuertemente asociada a la desnutrición, con cerca del 47% de los niños experimentando inseguridad alimentaria moderada o grave.

En este sentido, UNICEF ha subrayado que esta última alerta del Grupo Temático de Nutrición demuestra que la respuesta "debe ir más allá de los servicios de nutrición", dado que el agravamiento de la desnustrición está también impulsado por los brotes de enfermedades, la baja cobertura de vacunación, las deficiencias en los servicios de agua, saneamiento e higiene, y la creciente escasez de financiación y suministros.

"En conjunto, estos factores aumentan la vulnerabilidad de los niños y niñas a la emaciación y ponen de manifiesto la necesidad de una respuesta coordinada entre los sectores de nutrición, salud, agua, saneamiento e higiene, educación y protección social", ha afirmado la organización a través de un comunicado.

UNICEF ha hecho hincapié en que la emaciación es "potencialmente mortal" y ha recalcado que sin una atención oportuna, los niños podrían estar en peligro vital, por lo que ha reclamado inversiones urgentes para proteger la alimentación de los niños más pequeños y evitar que más menores sufran desnutrición.

"Las recomendaciones clave incluyen ampliar las intervenciones multisectoriales centradas en la alimentación infantil, priorizar a los niños menores de dos años, actuar con anticipación a los picos estacionales y mantener sistemas de vigilancia integrados", ha destacado el organismo.

En esta línea, ha insistido en que "abordar la inseguridad alimentaria en la primera infancia es fundamental para romper el ciclo de la malnutrición y garantizar que los niños sobrevivan, crezcan y alcancen su máximo potencial", por lo que ha reivindicado la importancia de "poner la alimentación infantil en el centro de las estrategias nutricionales".