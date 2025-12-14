UNICEF alerta de un aumento de los desplazamientos infantiles por la escalada de violencia en el este de RDC

Archivo - Centro de Unicef en Goma, en República Democrática del Congo (archivo) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha manifestado este sábado su "profunda preocupación" por la situación de los "cientos de miles de niños y familias" en Kivu Sur que se han visto obligados a desplazarse tanto dentro como fuera de las fronteras de República Democrática del Congo (RDC) por el aumento de la violencia en el este del país y ha exigido a "todas las partes" que cumplan con el Derecho Internacional Humanitario y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Solo en Kivu Sur, unas 500.000 personas, incluidos más de 100.000 niños, se han visto desplazadas por los "intensos combates" en el mes de diciembre, según datos recogidos por la agencia, que prevé que "el desplazamiento aumente aún más con la propagación de la violencia".

"Mientras las familias huyen bajo el fuego, los niños enfrentan graves riesgos de protección, incluida la separación familiar, la exposición a la violencia, la explotación, la violencia de género y la angustia psicosocial", ha advertido la organización en una nota difundida este sábado en la que ha subrayado que "los niños nunca deberían pagar el precio del conflicto".

El Fondo de Naciones Unidas ha señalado como especialmente delicada la situación en la frontera con Burundi, que junto a Ruanda es uno de los principales países de destino de estos niños y familias que huyen de RDC.

En concreto, UNICEF cuenta con informes que reportan más 50.000 llegadas a Burundi solo entre el 6 y el 11 de diciembre, casi la mitad de ellas niños, si bien "se prevé que las cifras sean mucho mayores a medida que las autoridades siguen identificando a los desplazados".