UNICEF alerta de que más de 15 millones de niños necesitan ayuda urgente por la "emergencia silenciosa" en Sudán

Archivo - Un niño en un campamento de desplazados en El Fasher, capital de la región de Darfur Norte, en el oeste de Sudán (archivo) - Europa Press/Contacto/UNICEF - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este miércoles de que 30,4 millones de personas, entre ellas 15 millones de niños, necesitan ayuda humanitaria urgente a causa de la "emergencia silenciosa" en Sudán, sumido en una guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) desde abril de 2023.

"Se trata de una emergencia silenciosa para la opinión pública, pero ensordecedora para los niños y niñas que la viven cada día", ha dicho la responsable de programas internacionales de UNICEF España, Blanca Carazo.

"Millones de ellos han tenido que huir de sus casas, han dejado de ir a la escuela y no saben si podrán comer o recibir atención médica. No podemos permitir que una crisis de esta magnitud siga pasando desapercibida", ha señalado.

Así, el organismo ha recalcado que el número de personas que requieren asistencia inmediata supone un aumento del 23 por ciento respecto a 2024, un dato que incluye a 9,6 millones de desplazados internos, 4,2 millones de refugiados en países vecinos y 2,2 millones de personas que han regresado a sus hogares, sin servicios básicos ni seguridad.

El incremento de la violencia en Darfur Norte y Kordofán desde finales de octubre, incluida la toma por parte de las RSF de la ciudad de El Fasher, capital de Darfur Norte, ha provocado el desplazamiento de más de 147.000 personas. De la ciudad han escapado más de 100.000 personas desde el 26 de octubre, fecha de la irrupción de los paramilitares.

En este contexto, la hambruna ya se ha confirmado tanto en Al Fasher como en Kadugli, mientras que se estima que unas 20 áreas adicionales están en riesgo de hambruna. A ello se suman además emergencias de salud pública como el cólera, con cerca de 2.400 casos y unos 90 muertos en octubre, y dengue, con más de 16.500 casos durante ese mismo mes.

UNICEF ha reseñado que el sistema sanitario sudanés está además al borde del colapso, con numerosos ataques directos contra instalaciones médicas, mientras que el acceso de la ayuda permanece gravemente limitado, lo que dificulta el reabastecimiento directo y retrasa la llegada de suministros esenciales.

El organismo ha destacado que, si bien tanto UNICEF como sus socios han ampliado su respuesta, la financiación disponible es insuficiente para la respuesta humanitaria que se necesita. De hecho, el llamamiento de la agencia para 2025, que asciende a cerca de 870 millones de euros, está financiado solo en torno al 48 por ciento, con un déficit de unos 450 millones de euros.

Por ello, ha hecho hincapié en que hace frente a corto plazo a una brecha de financiación en torno a los diez millones de euros para sostener la respuesta en Darfur del Norte y Kordofán en los próximos tres meses, al tiempo que ha alertado de que, sin estos fondos, la continuidad de los servicios esenciales para millones de niños y su propia supervivencia está "en serio riesgo".

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.