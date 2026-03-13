UNICEF denuncia la muerte de ocho estudiantes y un trabajador sanitario en ataques con drones en Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado la muerte de al menos ocho estudiantes y un trabajador sanitario en un ataque con drones perpetrado el 11 de marzo contra una escuela y un centro de salud en la localidad sudanesa de Shukairi, situada en el estado de Nilo Blanco, en medio de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

El organismo ha lamentado que "al menos ocho estudiantes, cuatro de ellos menores de edad, y un trabajador sanitario" murieron en estos ataques, antes de resaltar que "muchos más estudiantes y civiles han resultado heridos, por lo que todas las escuelas de la localidad han sido cerradas".

El representante de UNICEF en Sudán, Sheldon Yett, ha subrayado que "este ataque es una violación indignante del derecho de los niños y niñas a la seguridad y la protección", antes de apuntar que es además "un desgarrador recordatorio del brutal impacto de este conflicto sobre los niños".

"Las escuelas deben ser siempre espacios seguros donde los niños puedan aprender, crecer y tener esperanza. Nunca deben ser atacadas", ha destacado Yett. Escuelas y hospitales son lugares civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, si bien han sido objetivo de decenas de ataques durante los últimos años en el marco del conflicto en Sudán.

En este sentido, el organismo ha apuntado en un comunicado que, desde el inicio de la guerra, se han registrado "al menos 200 ataques contra escuelas y hospitales, privando a innumerables niños y niñas de lugares seguros para aprender y de acceso a atención médica esencial en todo Sudán".

La organización no gubernamental sudanesa Sudan Doctors Network afirmó tras el ataque contra Shukairi que al menos 17 personas habían muerto en el suceso, que achacó a las RSF. "Este horrendo crimen representa una continuación de las violaciones cometidas por las RSF en el estado de Nilo Blanco", afirmó a través de un comunicado publicado en redes sociales.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.