UNICEF estima en medio millón de personas las afectadas por el terremoto de Afganistán

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha estimado en más de 500.000 las personas afectadas por el terremoto del pasado 31 de agosto que costó la vida a 2.205 personas y dejó a otras 3.640 heridas en el este de Afganistán y ha hecho un llamamiento a donar fondos para cubrir las necesidades más urgentes.

Más de la mitad de los afectados, 263.000, serían niños, según la agencia de la ONU, que destaca que entre los fallecidos hay 393 niñas y 338 niños. Además hay 271 menores que han quedado huérfanos y 81 que están hospitalizados sin acompañamiento adulto alguno, por lo que se teme que han perdido a toda su familia.

El terremoto ha destruido o dañado más de 6.700 viviendas en las provincias de Kunar, Nangarhar y Lagmán y valles enteros han quedado aislados por deslizamientos de tierra, lo que complica las labores de rescate.

Los centros sanitarios han dado tratamiento a 2.854 personas por traumatismos y han realizado 304 cirugías mayores. Hasta 47 ambulancias funcionan sin descanso desde que se produjo el terremoto para trasladar a pacientes hasta Jalalabad y Asadabad. UNICEF en particular ha enviado suministros médicos tales como medicamentos de administración intravenosa, antibióticos y paquetes de alimentos terapéuticos listos para usar.

Los equipos de protección de menores han identificado a 45 menores no acompañados, de los cuales 34 han podido ser reunidos con sus familias y se han instalado nueve espacios seguros para menores que atienden a casi un millar de menores.

UNICEF cita entre las necesidades más perentorias el agua y la gestión de residuos. Por ello ha distribuido 5.150 kits de higiene, 40.000 bidones de combustible y ha instalado 150 letrinas. Asimismo continúa el envío de camiones cisterna con agua potable a las zonas más afectadas.

En Kunar se están distribuyendo pagas de 150 dólares para familias con el objetivo de llegar a 5.000 hogares. Asimismo, UNICEF está entregando suministros para el invierno a 25.000 familias.

La agencia advierte de que la malnutrición ya estaba en niveles de crisis antes del terremoto y que ha empeorado la situación en Kunar, Nangarhar y Lagmán. "Las tasas de malnutrición se han disparado es probable que sigan empeorando", advierte el informe.

Todo ello se traduce en un llamamiento para la recaudación de 21,6 millones de dólares (más de 18,38 millones de euros) para sostener la respuesta humanitaria durante seis meses, de los que actualmente solo cuenta con 5,2 millones de dólares.