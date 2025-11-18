UNICEF reclama la liberación "inmediata" de las alumnas secuestradas en un ataque contra una escuela en Nigeria

Archivo - Imagen de archivo de estudiantes en una escuela en el estado de Borno (Nigeria) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha reclamado este martes la liberación "inmediata" de las 25 alumnas secuestradas en un ataque armado contra una escuela ubicada en el estado de Kebbi, en el noroeste de Nigeria, que dejó dos trabajadores muertos.

"UNICEF condena enérgicamente el ataque contra la Escuela Pública Femenina de la comunidad de Maga en el que murió la subdirectora del centro y se ha informado del secuestro de 25 estudiantes. Este trágico suceso recuerda, una vez más, la necesidad de proteger a la infancia, las escuelas y al personal del que dependen para poder aprender en condiciones de seguridad", reza un comunicado.

La agencia de la ONU ha transmitido su pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos, ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha "acompañado a la comunidad afectada en este momento tan difícil". También ha recordado que los estudiantes, las instalaciones educativas y su personal deben estar protegidos conforme al Derecho Internacional frente a cualquier ataque.

"Ningún niño o niña debería estar en peligro por ejercer su derecho a la educación", ha remarcado, antes de recordar que "las personas responsables de este hecho deben rendir cuentas de acuerdo con las normas nacionales e internacionales".

UNICEF, que trabaja junto a las autoridades y la sociedad civil para fortalecer los sistemas de protección infantil y promover entornos de aprendizaje seguros en el país, ha hecho un llamamiento a todas las partes para aplicar la Declaración sobre Escuelas Seguras que el Gobierno nigeriano respaldó en 2015. "Es esencial reforzar estos sistemas y espacios para prevenir futuras tragedias", ha agregado.

En la víspera, las autoridades nigerianas informaron del secuestro de 25 alumnas de un internado y la muerte de un profesor del centro y un guarda de seguridad. Tras ello, el presidente del país, Bola Tinubu, dio "instrucciones claras" a las agencias de Inteligencia para traerlas "de vuelta sanas y salvas" y garantizar que los atacantes sean llevados ante la justicia.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.