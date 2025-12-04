La Unión Africana aplaude el acuerdo entre RDC y Ruanda firmado en Washington

Archivo - El presidente de la Comisión de la UA, Mahmud ali Yusuf - Europa Press/Contacto/Michael Tewelde - Archivo

La Unión Africana ha aplaudido este jueves el acuerdo firmado por los presidentes de República Democrática del Congo y de Ruanda, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente, junto al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, subrayando que se trata de "un hito significativo en la búsqueda de una paz, seguridad y estabilidad duraderas en la región".

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmud ali Yusuf, ha reconocido y agradecido el "constructivo apoyo brindado por Estados Unidos, incluyendo la participación personal" de Trump, "cuyo compromiso ha contribuido a crear las condiciones propicias para este resultado", al tiempo que ha elogiado a Qatar "por su respaldo diplomático y su disposición a apoyar las iniciativas de paz lideradas por África".

Ali Yusuf, que ha estado presente en la "histórica firma" en la capital estadounidense, Washington, ha elogiado el "liderazgo decidido y sostenido que hizo posible este acuerdo" y ha tenido palabras de agradecimiento para aquellas personas que han participado en los esfuerzos de mediación.

Por otro lado, ha instado a todas las partes a aplicar "fielmente" el acuerdo tanto en la letra como en el espíritu, garantizando que este momento se convierta en una base para la reconciliación, la cooperación regional y una paz sostenible". Por último, ha dicho que está dispuesto a acompañar a las partes "en el avance de este proceso vital en beneficio de los pueblos" y de la región.