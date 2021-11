Una universidad de Colombia determina que la presidenta de la Cámara de Representantes plagió su tesis

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Externado de Colombia ha determinado este martes que la presidenta de la Cámara de Representantes, la congresista del Centro Democrático Jennifer Arias, plagió su tesis de fin de grado en Maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

"La universidad sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio, operación que arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en internet de autores diferentes a las señoras Arias y Largo --esta última es Leydi Largo, coautora de la tesis y actualmente coordinadora de la Oficina de Control de la Cámara de Representantes--".

Ante estos hallazgos, según recoge Caracol Radio, la universidad contrató a un experto para esclarecer el posible plagio, que, tras un mes de investigaciones, ha determinado que "se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos de las obras mencionadas".

"Es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente o deliberadamente parafraseados, en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado", ha continuado el experto, que señala que la "única explicación posible para las coincidencias encontradas es la existencia de una reproducción o copia infractora del derecho de autor".

La universidad ha precisado que solicitará al Consejo de Estado que anule los títulos emitidos y remitirá la "documentación pertinente" a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía. Sin embargo, la institución educativa carece actualmente de competencia para llevar a cabo procesos disciplinarios o revocar títulos expedidos.

Arias ha reiterado este martes que no ha plagiado su trabajo de fin de grado. "Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la ley, manifiesto que no he cometido plagio alguno", ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha solicitado a la Universidad Externado que "cumpla con el debido proceso" y le permita "ejercer el derecho de contradicción". "Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos", ha remachado. Mientras, el Congreso ha pedido la renuncia de la presidenta.