La UNRWA alerta de que casi el 40% de la población en Gaza vive en zonas con mayor riesgo de inundaciones

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador de la UNRWA apoyado en un vehículo en la Franja de Gaza. - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha alertado este viernes de que unas 800.000 personas, aproximadamente el 40% de la población de la Franja de Gaza, residen en zonas con mayor riesgo de sufrir inundaciones, al tiempo que ha alertado de que la temporada de lluvias está siendo "especialmente dura" para los niños palestinos.

"Las condiciones de vida para la población de Gaza siguen siendo extremadamente difíciles. Las inundaciones de las últimas semanas han destruido miles de tiendas de campaña (...) y al menos seis bebés han muerto por hipotermia", ha denunciado la agencia en un comunicado.

"Estos episodios agravan el duro contexto de hacinamiento extremo y condiciones de vida precarias. Las lluvias y la humedad aumentan los riesgos sanitarios en un momento en el que la respuesta en materia de salud es muy limitada", recoge el texto, que apunta a que "solo la mitad de los hospitales y menos de la mitad de los centros de salud funcionan parcialmente y sufren escasez de equipos y suministros".

Además, ha denunciado que se ha registrado un aumento de las operaciones militares israelíes durante la última semana. "La violencia sigue dejando víctimas mortales", ha advertido, antes de recalcar que la cifra de muertos desde el inicio de la ofensiva el pasado 7 de octubre de 2023 asciende a 71.439.

"La inseguridad sigue afectando a las instalaciones humanitarias y a las personas que se encuentran en ellas. En los últimos días, varias instalaciones de UNRWA han sido dañadas por las operaciones militares de las fuerzas israelíes en Jan Yunis y en la ciudad de Gaza. Una persona ha muerto y varias heridas mientras se refugiaban en estas instalaciones", ha subrayado.

INCIDENTES CONTRA SUS INSTALACIONES

Desde que comenzó la ofensiva, la UNRWA ha registrado cerca de 963 incidentes que han afectado a sus instalaciones, con un saldo de al menos 851 personas asesinadas mientras se encontraban en edificios de la Agencia. A ello se suma el asesinato de 382 trabajadores de la UNRWA, una cifra "sin precedentes" que refleja el "nivel extremo de riesgo" en el que se desarrolla la respuesta humanitaria en la Franja.

La capacidad de respuesta sigue limitada por el bloqueo impuesto por las autoridades israelíes a la entrada de suministros humanitarios, que mantiene retenidos materiales esenciales desde hace meses a pesar de que podrían cubrir las necesidades urgentes de "cientos de miles de personas desplazadas", ha sostenido.

La agencia ha hecho hincapié en que "la exposición prolongada a la violencia, el desplazamiento repetido, las pérdidas familiares y las condiciones extremas de vida han generado un impacto profundo y sostenido en la salud mental de la población de Gaza".