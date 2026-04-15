Vance se jacta de que dejar de entregar armas a Ucrania es de lo que "más orgulloso" se siente

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos. - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha declarado en las últimas horas que detener la financiación y las entregas de armamento a Ucrania es una de las cosas de las que "más orgulloso" se siente.

"Es una de las cosas de las que me siento más orgulloso que hayamos hecho en esta Administración. Le hemos dicho a Europa que si quieren comprar armas, pueden hacerlo, pero Estados Unidos ya no compra armas ni las envía a Ucrania", ha dicho en un evento de la organización conservadora Turning Point USA.

"Nos hemos retirado de ese negocio", ha zanjado el vicepresidente de Estados Unidos al recordar un episodio en el que un ciudadano ucraniano estadounidense le afeaba que Washington hubiera detenido la ayuda a Ucrania, según imágenes del evento publicadas en redes sociales.

"Me estaba señalando con el dedo, diciéndome, 'tienes que apoyar a mi país. Debes apoyar a mi país', y le dije, 'señor, con todo respeto, si usted es estadounidense, su país es Estados Unidos de América, no el lugar del que emigró'", ha relatado entre los aplausos de los allí presentes.

Con su vuelta a la Casa Blanca en enero de 2025 y tras ver que no cumpliría su promesa de finalizar la guerra en apenas unos días, Trump aumentó sus críticas hacia el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, por su supuesto desinterés por acabar con el conflicto, y dejó de financiar y entregar armamento a Ucrania de manera directa.

No obstante, en colaboración con sus socios de la OTAN, puso en marcha el programa PURL través del cual los países europeos y Canadá compraría armamento prioritario de fabricación estadounidense para entregárselo a Ucrania.