Varios heridos en un ataque contra una patrulla militar siria y estadounidense cerca de la ciudad de Palmira

Archivo - Imagen de archivo de militares en la base de Tanf (Siria) - Europa Press/Contacto/U.S. Army - Archivo

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varios militares sirios y estadounidenses han resultado heridos en un ataque efectuado por al menos un individuo armado todavía no identificado contra una patrulla conjunta cerca de la ciudad siria de Palmira, en el centro del país.

El ataque ha sido confirmado por la agencia oficial de noticias siria SANA, que habla de al menos dos heridos sirios y "varios" estadounidenses alcanzados por disparos.

El tirador, según las fuentes de seguridad de la agencia, ha muerto acribillado por los disparos de la patrulla.

Helicópteros estadounidenses intervinieron para evacuar a los heridos a la base de Tanf después del incidente.