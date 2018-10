Vaticano/España.- Benedicto XVI recibe en audiencia privada a Rajoy, que también visitó la tumba de Juan Pablo II

Actualizado 27/01/2006 14:08:28 CET

ROMA, 27 Ene. (de la corresponsal de EUROPA PRESS C. Giles) -

El Papa Benedicto XVI recibió hoy a las 11:00 horas en una audiencia estrictamente privada y en la que no se permitió la presencia de ningún medio de comunicación, al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy.

El líder del PP entró por el arco de las Campanas, por entran las delegaciones oficiales, pocos minutos antes de las 11:00 para ser recibido por el Papa en una audiencia que al ser privada no se encontraba en la agenda oficial de Benedicto XVI.

Rajoy, según comunicaron fuentes del PP, acudió acompañado por el secretario de Relaciones Internacionales de su partido, Jorge Moragas, y el secretario general del grupo parlamentario, Jorge Fernández.

Posteriormente, Rajoy bajó a las grutas vaticanas a visitar la tumba del Papa Juan Pablo II y alrededor de las 12:30 horas, mantendrá una reunión con el secretario encargado de las Relaciones con los Estados, monseñor Lajolo, y a las 13:15 horas, atenderá a los medios de comunicación en un hotel.

El Papa aún no ha recibido a ningún miembro del PSOE mientras que recibió hace dos semanas al ex presidente del Gobierno José María Aznar. No obstante, está previsto que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, realice a mediados de febrero una visita a la Santa Sede, en la que se reunirá con monseñor Lajolo. En noviembre pasado, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se entrevistó en el Vaticano con el secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano, y con el arzobispo Lajolo.