Los Veintisiete coinciden en la necesidad de una nueva prórroga para el Brexit pero no hay consenso sobre plazos

Actualizado 25/10/2019 13:22:14 CET

Boris Johnson - Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)

Los Veintisiete están de acuerdo en que es necesario conceder a Reino Unido una nueva prórroga que retrase el Brexit más allá del 31 de octubre para evitar una ruptura caótica, pero no han tomado aún una decisión sobre el calendario de este nuevo aplazamiento.

Así lo han constatado los embajadores ante la UE en una reunión en Bruselas para hacer balance con el negociador europeo, Michel Barnier, que ha concluido "sin decisión" y que obligará a los embajadores a volver a reunirse "el lunes o martes", según diversas fuentes diplomáticas.

A su salida del encuentro, Barnier se ha limitado a decir a la prensa que la reunión había permitido una "excelente discusión", pero que había concluido sin decisión alguna sobre la concesión o no de una nueva prórroga a Reino Unido.

"Seguimos todo lo que sucede en Londres estos días con mucha atención", ha dicho en una rueda de prensa la portavoz jefe de la Comisión Europea, Mina Andreeva, antes de referirse al resultado de la reunión de embajadores.

"Los embajadores de la Unión Europea a Veintisiete han acordado el principio de una prórroga y el trabajo seguirá en los próximos días, la intención es tomar la decisión por procedimiento escrito" sin necesidad de que los líderes se vuelvan a reunir, ha resumido Andreeva.

El consenso entre los embajadores respecto a la necesidad de una prórroga es "pleno", como también lo es sobre la voluntad de que la decisión del bloque sea unánime y consensuada, según un alto funcionario europeo.

A falta de definir los plazos, el único calendario sobre la mesa es el que planteó la semana pasada el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, que se basaba en aplazar el Brexit hasta el 31 de enero de 2020, pero con la "flexibilidad" necesaria para que Reino Unido pudiera abandonar la UE antes si cumple con la ratificación del acuerdo.

En cualquier caso, los embajadores tendrán que volver a verse el próximo lunes por la tarde o el martes a más tardar, para tratar de cerrar este asunto, y lanzar el procedimiento escrito. "Tusk no tiene intención de convocar una cumbre extraordinaria", indican desde su gabinete.

Las fuentes consultadas niegan que existan discrepancias de peso entre los Veintisiete --aunque Francia ha dicho públicamente en los últimos días que no ve el sentido de una prórroga mayor de unos días--, al tiempo que recalcan la "volatilidad" de la situación política en Reino Unido y de tener claro qué es lo que "más conviene a Europa".

Johnson anunció el jueves su intención de volver a plantear el lunes ante la Cámara de los Comunes el adelanto electoral, con el 12 de diciembre como fecha propuesta.

En Londres, sin embargo, condicionan la medida a la decisión que pueda adoptar la Unión Europea en relación a la prórroga, a pesar de que el bloque se resiste a resolver en ningún sentido mientras no se disipe el horizonte en Reino Unido.

Para que salga adelante la moción, el Gobierno necesita el apoyo de dos tercios de los diputados, un listón que por ahora no tiene garantizado. La oposición ya ha dejado claro que no aprobará ningún adelanto electoral si no hay garantías de que Reino Unido no abandonará el bloque de forma abrupta y sin acuerdo.