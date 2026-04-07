Venezuela confía en que Maduro y su esposa regresen "más temprano que tarde" al país

Archivo - El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien también lidera la secretaría general del gobernante Partido Socialista Unido venezolano(PSUV) ha manifestado este lunes que el presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, regresarán "más temprano que tarde" al país, tras su captura el pasado enero por parte de las fuerzas especiales estadounidenses.

"Le enviamos un saludo y nuestras palabras de aliento a nuestro compañero Nicolás Maduro, presidente constitucional, y a Cilia Flores", ha expresado el jerarca venezolano en una rueda de prensa retransmitida por la cadena estatal VTV, en la cual ha querido mandar al presidente y su esposa "todo" su "respeto" y "cariño".

A renglón seguido, el dirigente chavista ha augurado que "más pronto que tarde" ambos estarán "de vuelta, junto a su pueblo, junto a su partido y junto a su patria".

Por otra parte, para este próximo 9 de abril, el secretario general del PSUV ha convocado una "gran movilización" por la paz de Venezuela en todo el territorio nacional". La misma coincide en fecha con la convocada previamente por trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en aras de reivindicar mejoras salariales.