Venezuela deja en libertad al francés Camilo Castro, detenido desde junio

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades venezolanas han dejado en libertad al ciudadano francés Camilo Castro, un profesor de yoga de 41 años que desde junio detenido bajo circunstancias no esclarecidas en una situación que organizaciones como Amnistía Internacional denunciaban como una posible desaparición forzada.

"Camilo Castro está libre", ha anunciado el presidente francés, Emmanuel Macron, casi cinco meses después de que el profesor de yoga fuera dado por desaparecido el 26 de junio en un puesto fronterizo entre Venezuela y Colombia al que había acudido para renovar su visado de residencia colombiano.

"Francia a veces avanza en silencio, pero siempre con determinación y serenidad: así es como protegemos a los nuestros", ha añadido el mandatario en su cuenta de la red social X.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha añadido que Castro está "a salvo" y a bordo del avión que lo lleva a Francia, donde se reunirá con su familia "en cuestión de horas", según otro mensaje, tabmién publicado en X.