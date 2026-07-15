Venezuela eleva a más de 4.800 los muertos por el doble seísmo de finales de junio

Excavadoras y personal de obras públicas llevan a cabo operaciones de demolición y retirada de escombros en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por el terremoto de Venezuela - Europa Press/Contacto/Mario Flores

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas mortales a causa del doble terremoto registrado en Venezuela a finales de junio ha aumentado a más de 4.800, según han anunciado este miércoles las autoridades del país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha precisado en sus redes sociales que 4.829 personas han muerto como consecuencia de los seísmos de 7,5 y 7,2 que golpearon el centro de la costa venezolana el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740.

De igual modo ocurre con el número de rescatados, que sigue en las 6.472 personas, de acuerdo al último parte oficial, mientras que eleva a 128.324 las familias atendidas a raíz de los terremotos y sus cerca de 1.290 réplicas.

Las autoridades han indicado además que aún hay en el terreno 2.408 rescatistas internacionales, algo menos que los 2.471 reportados este martes, si bien el número de voluntarios ha aumentado hasta los 31.315.