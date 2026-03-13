Venezuela firma un "acuerdo estratégico" con Repsol en su campaña por "fomentar la inversión extranjera"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comparece en el acto de firma de un acuerdo con la empresa energética española Repsol - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha firmado este jueves un "acuerdo estratégico" con la empresa energética española Repsol como parte de su "esfuerzo por revitalizar el sector hidrocarburos y fomentar la inversión extranjera", en el marco de la apertura a los mercados internacionales del sector petrolero venezolano, tras la intervención militar estadounidense que se saldó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la muerte de más de un centenar de personas.

Así lo ha anunciado la oficina de prensa presidencial, destacando el "esfuerzo por revitalizar el sector hidrocarburos y fomentar la inversión extranjera" del Ejecutivo de Rodríguez. "Esta alianza se enmarca dentro de un enfoque de diálogo político constructivo entre el gobierno nacional y las empresas energéticas, buscando un modelo de cooperación que beneficie a ambas partes y, en especial, a los pueblos del mundo", reza el texto.

Al hilo, la mandataria interina ha reiterado "su llamamiento a los inversores internacionales, subrayando la seguridad jurídica que el Estado venezolano ofrece", en alusión a uno de los principales argumentos esgrimidos por varias petroleras cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió a múltiples directivos con el fin de atraerlos a su plan de revitalizar la explotación de estos recursos en Venezuela tras la intervención militar.

"Venezuela está decidida a convertirse en una potencia energética y, para ello, es fundamental establecer acuerdos estratégicos con inversionistas globales, adaptándose a los desafíos de la geopolítica mundial en el sector petroquímico y gasífero", ha concluido la oficina de prensa de Delcy Rodríguez.

Uno de los acuerdos rubricados es el referido a Cardon IV, un proyecto de Repsol y la italiana Eni que opera el yacimiento Perla, descrito por la petrolera española como uno de sus grandes descubrimientos y "uno de los mayores campos de gas offshore de Latinoamérica" que cuenta "con una producción de 580 millones de pies cúbicos de gas (Mpcd) al día".

A este respecto, Delcy Rodríguez ha manifestado que le "contenta mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron espalda a nuestro pueblo".

"El producto de este trabajo conjunto, con este acuerdo que hemos firmado, no solamente garantiza el abastecimiento de gas a nuestro país, para el desarrollo nacional y el consumo doméstico, sino que también va a permitir ampliación para la exportación, y que Venezuela siga la ruta de convertirse en un país exportador de gas", ha subrayado en el acto, según ha recogido la cadena venezolana VTV.

El compromiso ha sido firmado por la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Cristina Henao, por los ejecutivos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Jannier Viloria y Héctor Obregón y, en representación de Repsol y Eni, Gonzalo Antonio Carrillo.