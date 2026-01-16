Ventura afea a la derecha portuguesa que mendigue el apoyo de Montenegro: "Que le den, yo quiero al pueblo"

André Ventura, líder de la ultraderecha de Portugal. - Europa Press/Contacto/Diogo Baptista

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Chega y candidato a las presidenciales de este domingo en Portugal, André Ventura, ha afeado al resto de contendientes de la derecha por haber "mendigando" en la campaña el apoyo del primer ministro portugués, Luís Montenegro. "Que le den", ha espetado la apuesta de la ultraderecha para estos elecciones.

"Lo que quiero es que le den a Montenegro, yo quiero al pueblo portugués", ha dicho el jueves por la noche durante un acto de campaña en Coimbra, parafraseando a quien fuera primer ministro conservador Pedro Passos Coelho, que en 2012 dijo "que le den a las elecciones, lo que importa es Portugal".

Ventura ha reprochado a aquellos candidatos que "están en estas elecciones para agradar a Luís Montenegro" y ha invitado tanto al liberal João Cotrim de Figueiredo y al conservador Luís Marques Mendes a dar el paso y "mandar a la mierda" al primer ministro de Portugal, según recoge la agencia de noticias Lusa.

"No entiendo aquellos adversarios de la derecha que parecen mendigar, 'por favor, Luís Montenegro venga a apoyarnos'", ha desdeñado Ventura, que también ha aprovechado para criticar el previsible apoyo que se prevé concedan liberales y socialdemócratas al candidato socialista António José Seguro en segunda vuelta.

Los portugueses acuden este domingo a las urnas para elegir al nuevo presidente de la república en las elecciones más disputadas de las últimas décadas y en las que todo apunta a una segunda vuelta, con Ventura y Seguro como contendientes en el escenario más probable.

"El cambio nunca ha estado tan cerca", ha asegurado Ventura, quien ha pedido a sus electores que "no desistan ni por un segundo" ahora que faltan tan solo dos días para que se celebren las elecciones.

El líder de Chega no ha perdido la ocasión para volver a atacar a la población migrante, en esta ocasión con referencias incluidas al primer rey de Portugal, Alfonso Henriques. "Cada vez que tenía que luchar con los moros, decía a los soldados: 'Mañana podemos vivir o morir, pero Portugal pervivirá'", ha citado.

La mayoría de los candidatos cierran sus campañas este viernes en Lisboa, excepto Catarina Martins, del Bloque de Izquierda y única mujer en liza, y Cotrim de Figueiredo, cuyas opciones de conseguir pasar a la segunda ronda fijada para el 8 de febrero se han disipado, según los últimos sondeos.