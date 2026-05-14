La viuda del expresidente ruandés recurre al más alto tribunal francés el reinicio de una investigación por genocidio

Archivo - Bandera de Ruanda (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Agathe Habyarimana, la viuda del expresidente ruandés Juvenal Habyarimana, ha recurrido al Tribunal de Casación, el más alto tribunal de Francia, la decisión de la corte de Apelación de París de reanudar las investigaciones en su contra por presunta conspiración para cometer genocidio en el marco de las masacres perpetradas en 1994 en Ruanda.

"Habyarimana recurrirá ante el Tribunal de Casación mediante un recurso con efecto suspensivo y solicitará una audiencia inmediata para su resolución", ha confirmado su abogado, Philippe Meilhac, en un comunicado remitido a Europa Press.

Su abogado ha calificado la continuación de las investigaciones en su contra como una "estrategia dilatoria" a fin de "impedir que la Justicia francesa confirme un sobreseimiento que parece inevitable", además de defender que esto supondrá un "coste" para la comunidad francesa, dado que "se trata de actos que entran dentro del ámbito de la cooperación internacional".

"Agravarían aún más la duración de un procedimiento que ya es, y ha sido durante mucho tiempo, irrazonable", ha expresado, agregando que Habyarimana "sigue siendo, para disgusto de los historiadores mal informados o parciales, la primera víctima del atentado del 6 de abril de 1994 y víctima de una campaña de persecución sin precedentes, orquestada por llamados expertos que, en realidad, son militantes o emisarios del Estado ruandés".

Esto se produce después de que el Tribunal de Apelación de París, además de revocar el sobreseimiento del caso, ordenara reanudar las investigaciones en su contra sobre su posible implicación en el genocidio de 1994 tras una petición de las partes civiles y de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT).

"Me sorprende la forma en que algunas partes civiles y algunos medios están presentando esta decisión como una victoria para la Fiscalía y las partes civiles, ya que, contrariamente a lo que solicitaron, el tribunal (...) no ha emitido ninguna acusación formal, teniendo facultar para hacerlo, dejándolo en manos de los jueces de instrucción, encargados de reevaluar el asunto", ha argumentado el abogado de Habyarimana.

Las partes civiles defienden que Agathe Habyarimana formaba parte del núcleo duro del Akazu, una organización de extremistas hutu compuesta por parientes y allegados del expresidente Habyarimana que incentivó el genocidio de abril de 1994 en Ruanda.

Agathe, que vive en Francia desde 1998 sin permiso de residencia, ha defendido en numerosas ocasiones que tanto ella como sus parientes fueron las cabezas de turco en el asesinato de unos 800.000 tutsis y hutus moderados en cien días de masacres.

La investigación judicial contra la ex primera dama ruandesa --quien solicitó asilo político en Francia en 2004, si bien París le denegó el estatus, aunque se negó a extraditarla a Ruanda-- se abrió en 2008 tras una denuncia presentada por el Colectivo de Partes Civiles para Ruanda (CPCR) y por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

Las raíces del conflicto entre hutus y tutsis se remontan varias generaciones, si bien el derribo con un misil en 1994 del avión en el que viajaba el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, junto al presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue considerado el detonante del genocidio en el país africano.