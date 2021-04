Von der Leyen afirma que se sintió "sola" en el incidente con Erdogan y Michel y lo atribuye al machismo

Pide aplicar la igualdad "primero en casa" y que los 27 ratifiquen el Convenio de Estambul

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que se sintió "sola y herida" durante el incidente protocolario que se registró en la visita a Turquía, donde quedó relegada a un sofá durante la reunión tripartita con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Soy la presidenta de la Comisión Europea y así es como esperaba ser considerada en la visita. Pero no fui tratada así. No he encontrado justificación en los tratados, por lo que concluyo que pasó porque soy mujer y no hubiera pasado si llevara traje y corbata", ha asegurado la presidenta del Ejecutivo europeo en una intervención ante el Parlamento Europeo centrada en la visita de los dirigentes comunitarios a Ankara.

En este sentido, ha reconocido que se sintió "herida y sola" durante el percance, tal y como quedó reflejado en las imágenes del encuentro, y ha insistido en que este episodio afecta a los valores de la propia Unión y demuestra la falta de igualdad que enfrentan las mujeres. "Gracias a esos vídeos se hizo viral y generó titulares. No hizo falta subtítulos, ni traducción, las imágenes hablan por si solas", ha señalado.

El desplante que sufrió Von der Leyen durante la visita ha copado el debate parlamentario sobre los resultados del viaje y el futuro de las relaciones con Ankara. A juicio la política alemana, este episodio sexista debe servir para redoblar la defensa de la igualdad empezando por reivindicar la Convención de Estambul sobre violencia contra la mujer, del que la propia Turquía ha anunciado su intención de salir.

Así, la jefa del Ejecutivo comunitario ha pedido "actuar en casa" y ha puesto el acento sobre los estados miembros que no han ratificado el convenio -- Bulgaria, República Checa, Hungría, Lituania, Letonia y Eslovaquia -- y ha alertado de que otros piensan salirse.

"Esto es inaceptable. Toda violencia contra la mujer es un crimen. Deberíamos llamarlo así y que sea castigado así", ha enfatizado la conservadora alemana, para reiterar que toda la UE debe sumarse a la Convención y ha anunciado nuevas medidas este año para combatir la violencia contra las mujeres también en la red.

La líder del Ejecutivo comunitario ha cerrado su intervención, asegurando que "queda un camino muy grande por recorrer" en materia de igualdad de género y ha asegurado que luchará por la igualdad entre hombres y mujeres y para que Europa "hable con una sola voz".

MICHEL SE COMPROMETE A DESBLOQUEAR MEDIDAS

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo ha intervenido antes que Von der Leyen, momento en el que ha reiterado sus disculpas por la mala imagen ofrecida durante la reunión con Erdogan, una vez que la polémica se ha centrado en su figura por la falta de respuesta ante el desplante.

"Considerar que debería haber actuado de otra manera es una crítica que oído y entiendo. Decidí no generar un incidente político mayor que hubiera dado al traste con trabajo político y diplomático a nivel europeo con Turquía", ha dicho Michel, aunque ha admitido que las imágenes pueden resultar "ofensivas".

Así, ha subrayado su "compromiso total y absoluto" con la igualdad de género y se ha abierto a desatascar la aprobación de medidas de igualdad de género que se encuentran bloqueadas en el Consejo, caso de las cuotas para que el 40 por ciento de los puestos directivos en las cúpulas empresariales sean ocupados por mujeres, o de medidas para atajar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

"Aumentaré el compromiso para que el orgullo europeo esté en lo alto de las prioridades y se avance el proyecto político que defendemos. Tengo dos hijas y sueño un mundo en el que la igualdad sea una realidad cotidiana", ha indicado el ex primer ministro belga, quien ha calificado el incidente en Ankara como una "oportunidad" para seguir avanzando.

CRITICAS AL BOCHORNO Y LA FALTA DE UNIDAD

Por su lado, el Partido Popular Europeo ha afeado el episodio de los sillones en Turquía y ha insistido en que no hay presidentes "de primera y segunda". "El objetivo era mandar un mensaje de fuerza y llegó un mensaje de división", ha asegurado el jefe de grupo, el alemán Manfred Weber, quien ha lamentado que el caso socava el poder geopolítico de la UE.

La presidenta de los socialistas y demócratas, Iratxe García, ha subrayado que la imagen que dio la UE fue "bochornosa" y ha asegurado que ejemplificó que a las mujeres les cuesta "ocupar puestos de responsabilidad y romper los techos de cristal". Por ello, ha recalcado que el bloque europeo debe dar un paso al frente y poner en marcha una "agenda feminista" que demuestre el compromiso de la UE con la materia.

Por parte de los liberales, el holandés Malik Azmani, ha lamentado que la polémica protocolaria dominó los titulares en la prensa y resto importancia a las advertencias de la UE sobre Turquía, poniendo en tela de juicio el liderazgo europeo.

Marco Zanni, de la ultraderecha ID, ha criticado que la UE mostrara parálisis ante el feo de Erdogan y ha asegurado que el desplante no es un episodio aislado y debe alertar sobre el "grave error" que es normalizar las relaciones con un "régimen autoritario".

Mientras, la líder de Los Verdes, Ska Keller, ha subrayado que Ankara trata de dividir a la UE con situaciones como la de los sillones y es por ello que el bloque no "debe entrar en ese juego". "La UE solo puede hablar de forma contundente si lo hace con una sola voz", ha indicado, lamentando la "débil" posición de la UE ante una Turquía que vive un deterioro de los derechos más fundamentales.

Por los conservadores de ECR, Assita Kanko ha asegurado que muchas mujeres "se pueden sentir representadas" por el desplante a Von der Leyen" y ha criticado a Michel por haber escogido el "lado incorrecto" en la polémica. "Esto no es solo un incidente menor, sino un hecho enorme que subyace y es que que se nos olvida y no se respeta nuestras carreras profesionales", ha dicho la nacionalista flamenca, al tiempo que ha lamentado que la UE ofrezca una agenda constructiva a Turquía.

Giorgos Georgiou de la Izquierda ha señalado que el episodio fue un "insulto" a la UE y ha recalcado que la diplomacia europea debe mostrar límites en la flexibilidad que demuestra ante Ankara. "El barco hace aguas en lo que son nuestros principios. Esto afecta a todo el mundo no solo a Von der Leyen", ha dicho.