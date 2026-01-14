Von der Leyen afrontará el próximo jueves una nueva moción de censura de la ultraderecha en la Eurocámara

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tendrá que afrontar de nuevo la votación de una moción de censura el próximo jueves en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, después de que así lo hayan solicitado más de un centenar de eurodiputados de varias fuerzas de la ultraderecha presentes en la cámara.

La moción fue presentada a iniciativa de Patriotas por Europa, grupo en el que se integra Vox, y se han sumado representantes de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y de Europa de las Naciones Soberanas (ESN) hasta sumar más de 100 firmas, según ha informado el propio partido promotor en un comunicado.

La admisibilidad de la petición está siendo examinada por los servicios de la institución para validar las firmas incluidas y confirmar su admisibilidad, tras lo que se confirmará la agenda para el debate y posterior votación.

Con esta, serán ya cuatro las mociones a las que Von der Leyen hace frente desde que inició su segunda legislatura a la cabeza del Ejecutivo comunitario, dos de ellas promovidas también por la ultraderecha y otra por la izquierda radical. En todas ellas, la conservadora alemana superó el voto gracias al apoyo de populares, socialistas, liberales y verdes.

En esta ocasión, el cuestionamiento de Von der Leyen responde a la firma inminente del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas hace más de un año y para el que la presidenta de la Comisión recibió luz verde de los 27 la semana pasada para rubricarlo.

Según los eurodiputados que defienden su censura, el pacto con los países del Cono Sur "supone un ataque frontal a la soberanía alimentaria europea y una condena directa al campo español y europeo" y "abre el mercado a la entrada masiva de productos procedentes de terceros países que no cumplen los estándares sanitarios, medioambientales y laborales exigidos en Europa".

Asimismo, acusan al Ejecutivo de Von der Leyen de haber "acelerado" las negociaciones de forma "oscura y antidemocrática", además de haber fragmentado el texto del acuerdo para que una parte "fundamental" --en referencia a la parte comercial-- "ni siquiera sea sometida a la ratificación del Congreso de los Diputados".

Aunque los negociadores de la Comisión Europea --que en materia comercial habla en nombre de los 27-- y de Mercosur llegaron a un acuerdo en diciembre de 2024 tanto para cerrar un acuerdo político de asociación como un pacto comercial.

Sin embargo, las reservas de países como Francia, Italia e Irlanda y el rechazo de plano por parte del campo europeo han dilatado más de un año el proceso de ratificación, que se reactiva ahora tras ganar el apoyo de Italia y ofrecer medidas adicionales de apoyo a los agricultores de la UE.

Así las cosas, el Consejo (gobiernos) adoptaron por mayoría cualificada el mandato que permitirá a Von der Leyen viajar este mismo sábado a Asunción para firmar en la capital de Paraguay el acuerdo, lo que permitirá la entrada en vigor interina de la parte comercial mientras avanza la ratificación definitiva en la Eurocámara.

Una moción de censura contra el Ejecutivo europeo se puede discutir en la Eurocámara si recaba el apoyo de 72 eurodiputados, y para salir adelante tiene que contar una mayoría de dos tercios de los votos emitidos, así como el respaldo de la mayoría de los miembros que integran la Cámara.