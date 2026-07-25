Von der Leyen aplaude "la valentía" de los efectivos que combaten los incendios de Madrid y Ávila

Imagen de incendios en Ávila - Europa Press/Contacto/Eugenio Rodriguez Rigo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado este sábado el pleno apoyo de la Unión Europea a los efectivos que están combatiendo los "devastadores" en Madrid y Ávila y aplaudido la "valentía" que están exhibiendo.

"Mis pensamientos están con los bomberos que, con valentía, luchan contra las llamas y con todas y todos los evacuados", ha manifestado Von der Leyen en un mensaje publicado en redes sociales y en el que aprovecha para resumir los esfuerzos de cooperación de la Unión Europea contra los incendios en España y Francia.

Así, "cinco aviones y dos helicópteros" de la flota de protección civil rescEU "están ahora desplegados en Francia y los cuatro aviones llegan a España hoy", ha informado Von der Leyen. Además, el programa de imágenes por satélite de la Unión Europea, Copernicus, "también está proporcionando mapeos de emergencia para apoyar la respuesta en ambos países".

El Gobierno español, cabe recordar, solicitó el viernes a Bruselas la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, a solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y requirió al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija para la extinción de los incendios que están afectando al país, especialmente a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

Fuentes de Moncloa confirmaron a Europa Press que tanto Grecia como Italia ya habían aceptado esta petición, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415 cada país.