Von der Leyen arranca este viernes una gira por los siete países UE colindantes con Rusia

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interviene en la rueda de prensa después de una reunión con el presidente del Gobierno, en La Moncloa, a 5 de marzo de 2022, en Madrid (España). La visita de Von der Leyen se produce e - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que este viernes iniciará un viaje por los siete Estados miembro que lindan con Rusia y Bielorrusia --Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía-- tras el ataque con drones perpetrado este jueves por el Ejército ruso, que ha causado daños materiales en las oficinas de la Delegación de la UE en Kiev (Ucrania).

"Mañana viajaré a los siete Estados miembro que están reforzando y protegiendo nuestras fronteras exteriores con Rusia y Bielorrusia", ha informado la propia líder del Ejecutivo comunitario en una declaración institucional a los medios sin posibilidad de preguntas.

La política alemana quiere trasladar así su solidaridad a los países colindantes con Rusia y "compartir con ellos los avances en la construcción de una industria europea de defensa sólida, especialmente a través del instrumento de defensa conjunta".

Asimismo, ha agradecido el trabajo del "valiente personal de la delegación de la UE en Ucrania" y ha elogiado su "extraordinaria labor en condiciones extremadamente difíciles", un mensaje que, según ha apuntado, ella misma les transmitirá en persona cuando regrese a Kiev.

Durante su gira, que arrancará este viernes, 29 de agosto, Letonia y finalizará el lunes, 1 de septiembre, en Rumanía, Von der Leyen tiene previsto reunirse con jefes de Estado y de Gobierno, fuerzas de defensa y personal militar para trasladar el apoyo de la UE a los Estados miembro que afrontan los retos de compartir fronteras con Rusia y Bielorrusia.