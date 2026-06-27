Von der Leyen celebra el "crucial" acuerdo-marco entre Líbano e Israel

Ursula von der Leyen - Europa Press/Contacto/Lukasz Dejnarowicz

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado este sábado el acuerdo-marco alcanzado ayer por la noche entre Israel y Líbano antes de pedir a ambos países que den inmediatamente los siguientes pasos que propone el texto mediado por Estados Unidos: el desarme de las milicias del partido chií Hezbolá y la retirada de las tropas israelíes del sur del país.

"Celebro el acuerdo entre Israel y Líbano. Este es un paso crucial para evitar una escalada del conflicto. Porque no puede haber paz en Oriente Medio con Líbano sumido en el caos", ha escrito Von der Leyen en redes sociales.

El texto definitivo del acuerdo marco firmado este pasado viernes por Líbano e Israel en modo alguno supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país, sino una salida "gradual" y condicionada siempre al desarme de las milicias de Hezbolá, efectiva únicamente en dos "zonas piloto" que, según fuentes oficiales israelíes, se encuentran más allá de los límites originales de los que Israel llama la "zona de amortiguación" que se estableció en abril.

El acuerdo, publicado por el Departamento de Estado de EEUU, habla de un "proceso recíproco y gradual" por el que el Ejército libanés "restablecerá la soberanía efectiva" sobre todo su territorio, sin embargo, "a la espera del desarme verificado" de Hezbolá, que ha rechazado ya este acuerdo y avisado por enésima vez que no iniciará un proceso de desarme basado en estas conversaciones entre Beirut y Tel Aviv.

La presidenta de la Comisión Europea añade por ello que los "próximos pasos clave" consisten en "el desarme de los grupos no estatales y la preservación de la soberanía e integridad territorial libanesas".

"La UE está dispuesta a apoyar este camino hacia una estabilidad regional duradera, también mediante la entrega continua de la tan necesaria ayuda humanitaria, con 100 millones de euros movilizados para los desplazados", ha concluido.