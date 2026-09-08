Von der Leyen y Costa censuran la presencia "lamentable" de altos cargos serbios en el funeral de Mladic

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. - Benoit Doppagne / Zuma Press / Europa Press / Cont

BRUSELAS 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han censurado los "elementos de apoyo oficial" y la presencia "lamentable" de "algunos altos funcionarios serbios" en el funeral del excomandante serbobosnio Ratko Mladic, advirtiendo de que estas imágenes muestran una falta de voluntad para afrontar el pasado y "contradicen" los valores que sustentan el camino de Serbia hacia la Unión Europea.

"Las imágenes del funeral de Ratko Mladic ayer en Belgrado fueron impactantes", han señalado ambos dirigentes europeos en un mensaje conjunto publicado en redes sociales, en el que han recordado que el conocido como 'carnicero de Bosnia' fue "un criminal de guerra condenado" y responsable de "genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad" que murió mientras cumplía cadena perpetua.

Von der Leyen y Costa, concretamente, han cargado contra "los elementos de apoyo oficial y la presencia de algunos altos cargos serbios" en el funeral por ser "profundamente lamentables", ya que en su opinión "demuestran una incapacidad para afrontar un capítulo oscuro" en la historia reciente de Europa y "contradicen los valores en los que se fundamenta el camino de Serbia hacia la Unión Europea".

"Nuestros pensamientos están con todas las víctimas de los crímenes cometidos en los países de la antigua Yugoslavia", finaliza el mensaje de los dos más altos cargos de las instituciones europeas.

Este lunes, miles de personas participaron en el cortejo fúnebre en Belgrado del excomandante serbobosnio, quien falleció el 27 de agosto mientras cumplía cadena perpetua en una cárcel de La Haya tras ser condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad. La multitud acompañó al féretro hasta el cementerio de Topcider, donde fue enterrado a media tarde.

Al funeral asistieron la familia del exgeneral pero también la cúpula política de la República Srpska y una nutrida representación del Gobierno de Serbia, ente ellos el ministro de Justicia, Nenad Vujic; el de Defensa, Bratislav Gasic; y el de Cultura, Nikola Selakovic, además de políticos locales y el embajador de Rusia en Belgrado, Aleksandar Bocan-Harcenko.

Poco antes del funeral, la Unión Europea advirtió en un comunicado de que cualquier glorificación del excomandante serbobosnio, negación del genocidio y revisionismo "no tiene cabida" entre los países candidatos a entrar en el bloque y "contradicen los valores europeos más fundamentales".

Aunque por el momento el bloque comunitario ha descartado medidas contra Serbia, la Comisión Europea sí que ha cancelado una futura visita al país de la comisaria de Ampliación, la eslovena Marta Kos, en represalia por este caso.