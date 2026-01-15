Von der Leyen y Costa viajarán a India a finales de enero para la primera cumbre bilateral en seis años

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. - Sierakowski Frederic/EU Council/ DPA - Archivo

BRUSELAS, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajarán a India entre el 25 y el 27 de enero para acudir a la 16ª Cumbre UE-India, la primera en casi seis años, donde se reunirán con el primer ministro indio, Narendra Modi, con el reto de cerrar un acuerdo de libre comercio entre las dos regiones.

La cumbre, que se celebrará en Nueva Delhi, estará destinada a consolidar la asociación estratégica entre la UE e India y a fortalecer la colaboración en "áreas políticas clave" como el comercio, la seguridad y la defensa, la transición limpia o la cooperación interpersonal, según un comunicado del Consejo Europeo.

"India es un socio crucial para la UE. Juntos, compartimos la capacidad y la responsabilidad de proteger el orden internacional basado en normas. Esta reunión será una oportunidad clave para fortalecer nuestra alianza e impulsar el progreso de nuestra cooperación", ha afirmado Costa en declaraciones recogidas en el texto.

Von der Leyen y Costa también participarán en las celebraciones del 77º desfile del Día de la República de India, el 26 de enero, siendo esta la primera vez que los líderes de la Unión Europea asistan al acto como invitados de honor, lo que a ojos de Bruselas es muestra del fortalecimiento de la relación bilateral.

En octubre de 2025, el Consejo de la Unión Europea aprobó la nueva agenda estratégica UE-India, con el objetivo de profundizar los vínculos entre ambas partes. Para ello, se centró especialmente en la prosperidad y la sostenibilidad, la tecnología y la innovación, así como en la seguridad y la defensa o la conectividad y las cuestiones globales.

La última cumbre entre India y la UE se celebró virtualmente el 15 de julio de 2020 --marcada por la pandemia--, y desde entonces los lazos bilaterales se han ampliado y profundizado en una amplia gama de áreas, en especial tras la visita que realizaron la presidenta de la Comisión Europea y el colegio de comisarios al país asiático en febrero de 2025.

El encuentro entre Von der Leyen, Costa y Modi tendrá lugar en un momento marcado por los retos de seguridad que enfrenta la UE, como el temor a que Estados Unidos se pueda anexionar Groenlandia tras su operación militar en Venezuela, y con conflictos como el de Ucrania o Gaza que siguen en curso.