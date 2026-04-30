Von der Leyen y Costa viajarán a México en mayo para celebrar la primera cumbre bilateral en once años

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una reunión del G7. - CONSEJO EUROPEO

BRUSELAS 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajarán los días 21 y 22 mayo a México para celebrar la primera cumbre bilateral en casi once años, donde se encontrarán con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con la intención de consolidar una nueva etapa en la asociación estratégica entre ambas partes.

Así lo han anunciado en un comunicado conjunto Costa y Sheinbaum después de haber mantenido este jueves una llamada telefónica en la que los dos líderes han coincidido en que esta VIII Cumbre UE-México, que tendrá lugar en Ciudad de México, se celebrará en un momento "decisivo" a ambos lados del océano Atlántico.

"Tras mi conversación telefónica con Claudia Sheinbaum, me complace anunciar que la próxima Cumbre UE-México tendrá lugar el 22 de mayo en la Ciudad de México. Nuestra visión compartida del mundo, basada en la defensa de la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto al Derecho Internacional, une a Europa y México", ha expresado el socialista portugués en un mensaje en redes sociales.

Uno de los principales resultados esperados de la cumbre será la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y de Cooperación entre México y la UE (también conocido como Acuerdo Global Modernizado), y del Acuerdo Provisional sobre Comercio, una vez concluidos los procedimientos internos pertinentes en la Unión Europea.

El Acuerdo Global Modernizado actualizará y profundizará el marco existente para la relación política, de cooperación y económica, establecido hace 25 años con la entrada en vigor del Acuerdo Global UE-México en el año 2000, según ha explicado el Consejo Europeo en un comunicado.

"Este acuerdo integral fortalecerá la relación en todos los ámbitos que abarca y sentará las bases para una colaboración más profunda en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible en ambas partes", se lee en el texto, en el que se detalla que la cumbre servirá además para tratar otras "prioridades comunes" como el clima y el medio ambiente, la inversión económica, la seguridad, la salud, la migración o la digitalización y la innovación.

México es uno de los dos socios estratégicos de la Unión Europea en América Latina y el Caribe, y un aliado cercano y socio afín en foros multilaterales sobre temas clave como la defensa del multilateralismo, los Derechos Humanos, la protección del clima y el medio ambiente, entre otros asuntos.

Con una población de aproximadamente 130 millones de personas, México es el segundo país más grande y la segunda economía más importante de América Latina. México es uno de los socios comerciales de mayor antigüedad de la UE, cuyo acuerdo original data del año 2000.