Von der Leyen reivindica 25 años después del 11-S la unidad entre Europa y EEUU frente a las nuevas amenazas

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reivindicado este jueves, en vísperas del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la importancia de mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos frente a las nuevas amenazas, en un escenario internacional marcado por "la rivalidad entre grandes potencias, la guerra y la confrontación entre Estados".

"Hace 25 años, el mundo se quedó paralizado. Pegados a las pantallas, vimos con horror e incredulidad cómo caían las Torres Gemelas", ha recordado la jefa del Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que ha rendido homenaje a las casi 3.000 personas que murieron en los ataques, así como a los bomberos, policías y miembros de los servicios de emergencia que "corrieron hacia el humo y el polvo" para salvar vidas.

Von der Leyen ha definido el 11-S como "el acontecimiento más trascendental del cambio de siglo" y ha señalado que los atentados devolvieron la importancia a las alianzas y a la seguridad colectiva, destacando la respuesta de Europa y de la OTAN tras los ataques.

"Europa supo de inmediato dónde estaba. Estuvimos junto a Estados Unidos", ha afirmado, recordando que los atentados llevaron a la Alianza Atlántica a invocar, por primera y única vez en su historia, el Artículo 5 de defensa colectiva, según el cual un ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos.

En este sentido, la conservadora alemana ha destacado que Europa y Estados Unidos permanecieron unidos en defensa de los principios compartidos a ambos lados del Atlántico, como "la libertad y la democracia", frente al objetivo de los terroristas de extender el miedo mucho más allá de Nueva York, Virginia y Pensilvania.

"Veinticinco años después, sabemos que fracasaron. Nuestras democracias resistieron. Nuestras sociedades siguieron siendo libres. Y la ideología del terror no logró imponer su dominio sobre nuestro mundo", ha proseguido en su escrito.

LAS AMENAZAS HAN CAMBIADO, LA UNIDAD SIGUE IMPORTANDO

Von der Leyen ha advertido de que las amenazas han cambiado desde entonces y que el mundo vuelve a atravesar "aguas geopolíticas turbulentas", esta vez marcadas por "la rivalidad entre grandes potencias, la guerra y la confrontación entre Estados".

Sin embargo, ha defendido que la lección que dejó el 11-S continúa vigente un cuarto de siglo después: "En momentos de peligro, nuestras alianzas importan. Nuestra unidad importa. Y los valores que elegimos defender importan".

La presidenta de la Comisión ha cerrado su mensaje recordando las dos columnas de luz que se proyectan hacia el cielo de Nueva York en el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas, y que, a su juicio, simbolizan la resistencia frente al olvido y mantienen viva la memoria de las víctimas.

"Desafían el olvido. Llevan la memoria de quienes perdimos. Y nos recuerdan que la luz triunfa incluso en los días más oscuros", ha concluido.