Von der Leyen ve "evidente" que Europa esté en las negociaciones de paz y celebra el intercambio de prisioneros

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Ansgar Haase/dpa

DUBLÍN 13 Nov. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha considerado este viernes "evidente" que Europa participe en las conversaciones de paz sobre Ucrania, después de que los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, apuntaran en la víspera la disposición de Moscú a aceptar que los europeos formen parte de la delegación negociadora.

"Celebro el intercambio de prisioneros y considero evidente que Europa debe participar en las conversaciones de paz, tanto para salvaguardar nuestros intereses como para apoyar a Ucrania", ha indicado la conservadora alemana, en una declaración sin preguntas a la prensa a su llegada a la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Dublín.

La jefa del Ejecutivo comunitario ya anunció la víspera que sus servicios están trabajando para presentar de aquí a dos semanas, cuando se celebre el Consejo Europeo formal del 26 y 27 de noviembre en Bruselas, dos propuestas para reforzar a Ucrania frente a la presión de Vladimir Putin: una nueva ronda de sanciones contra Rusia --la número 22-- y una propuesta para responder a las necesidades de financiación de Kiev en 2027, de las que Bruselas estima que la UE podría asumir dos tercios, esto es 45.000 millones de 70.0000.

Los líderes de la UE abordarán este viernes en Dublín si la Unión Europea debe designar a un representante especial para representar al bloque en las conversaciones auspicicadas por Estados Unidos y cuál debería ser su mandato, después de que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, mostrara su malestar en una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, por la falta de coordinación.

Varios mandatarios expresaron ya la víspera, en una cumbre de la Comunidad Política Europea también en Dublín con más de 50 delegaciones, la necesidad de que el bloque se exprese con una sola voz coordinada, si bien se mostraron menos claros a la hora de apuntar un nombre o perfil concreto.

El propio Costa fue mencionado por alguno de ellos, en tanto que representante de las instituciones, y la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, se reivindicó a sí misma y al presidente del Consejo Europeo como los interlocutores legitimados por los Tratados para tratar asuntos de "seguridad europea" en fotos como unas conversaciones de paz.

Sin embargo, para Francia y Alemania existe ya un formato consolidado que ha dado resultados en situaciones anteriores y tanto el presidente galo, Emmanuel Macron, como el canciller Friedrich Merz, defendieron el modelo conocido como 'E3' (Francia, Alemania y Reino Unido), aunque podría estar abierto a representantes de las instituciones de la UE y de la OTAN.