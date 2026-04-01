Vucic minimiza las protestas "radicales" en Serbia y no aclara la fecha para el adelanto electoral

Archivo - El presidente serbio, Aleksandar Vucic, en un discurso en la asamblea de la ONU. - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha minimizado este miércoles las protestas "violentas" de una minoría "radical" registradas en Serbia tras la muerte de una estudiante, al tiempo que no ha aclarado la fecha para el adelanto electoral previsto antes de finales de año.

"Nunca se sabe. Ellos las han pedido; ya veremos cuándo serán esas elecciones, no es ciencia espacial", ha indicado en declaraciones a Informer TV sobre los plazos para las elecciones, que a finales de 2025 el propio presidente anunció que tendrían lugar en 2026 pero de la que se desconoce todavía la fecha concreta.

Estas declaraciones llegan en medio de las protestas en la Universidad de Belgrado en las que ha muerto una estudiante de 25 años que cayó desde la ventana de un quinto piso de una de las facultades.

Vucic en todo caso ha minimizado las protestas, señalando que menos de 4.000 personas se han convocado la última noche. Ha descrito las movilizaciones como "violentas" y ha denunciado que se están instrumentalizando siguiendo intereses políticos.

"Hemos sido testigos de una violencia pura y sin adulterar en la que se ha atacado a agentes de policía. Esto demuestra que todo está llegando a su fin. Solo queda un pequeño grupo de personas", ha señalado, para insistir en que las protestas congregan ya a elementos "radicalizados y extremistas".