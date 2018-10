¡Ha vuelto a nacer! Sobreviviendo a la desnutrición en Sudán del Sur

Actualizado 04/08/2018 9:03:53 CET

YUBA, 4 Ago. (Por Mark Nonkes, asesor de Comunicación de World Vision East Africa) -

Los voluntarios están eufóricos. Acaban de medir a un niño de nueve meses con una cinta métrica alrededor de su brazo y se ha quedado marcado en la zona verde... "¡Está bien! Ahora está bien, está bien", comenta Santo, de 28 años, voluntario en uno de los centros de nutrición de World Vision en Yuba.

Cuando nos encontramos con John Jacob y su madre hace seis semanas, nos preocupamos. Era demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado enfermo, demasiado cansado. Apenas podía permanecer despierto, no podía sentarse por sí mismo. Estaba desnutrido y sus perspectivas eran alarmantes.

La primera vez que vimos a la madre del niño, Wilma, nos dijo que no tenía ingresos, que su marido estaba combatiendo en el conflicto de Sudán del Sur y que no estaba enviando dinero a casa. Sin embargo, más tarde, cuando nos la volvimos a encontrar, Wilma susurró que su esposo había encontrado otra esposa, que solo había estado en casa una vez en los últimos nueve meses, la única vez que conoció a su hijo, y que no había vuelto.

World Vision

Al igual que muchos sursudaneses que se enfrentan a diario con la inseguridad alimentaria, esta familia no tenía comida en casa. Wilma dependía de los trabajos ocasionales que le ofrecían los vecinos para ganar un poco de dinero y comprar algunos ingredientes para preparar gachas de avena o ugali, una harina de maíz con almidón, un alimento básico de la dieta en Sudán del Sur. "Lo hago lo mejor que puedo", nos dijo.

Para los voluntarios y el personal de nutrición que trabajan todos los días junto a cientos de niños desnutridos en los centros de nutrición de World Vision, la historia de Wilma dista mucho de ser única. Sin embargo, había algo especial en esta historia: la determinación de Wilma de asegurarse de que su hijo se recuperara fue notable.

UNA MADRE DECIDIDA A CUIDAR MEJOR DE SU HIJO

A pesar de no saber leer ni escribir, Wilma estaba decidida a aprender a cuidar mejor de su hijo. Para hacer esto, caminaba durante cuatro horas con John Jacob atado a su espalda cada vez que asistía al centro.

Allí, el personal de nutrición de World Vision le daba a Wilma paquetes de nutrientes y una pasta rica en energía llamada Plumpy Nut, una comida terapéutica lista para usar. El personal le mostró a Wilma cómo alimentar a John Jacob tres veces al día con estos paquetes hasta recuperar fuerzas para poder comer otras cosas. Además, recibía otros consejos sobre cómo mantener sano a su hijo.

World Vision

Pasados tres meses, John Jacob continuó mostrando signos de mejora cada vez que él y Wilma visitaban el centro de nutrición. A veces, solo ganaba unos gramos de peso pero comenzó a mostrar otras novedades más allá de las medidas.

John Jacob comenzó a señalar cosas, a sentarse por sí mismo, a sonreír a los otros bebés que esperaban a que los pesaran y los midieran también.

La sonrisa de John Jacob es la mejor muestra de que algo va bien

"Estoy tan feliz de que haya mejorado. Estoy muy agradecida con este equipo. Me han ayudado a aprender", asegura Wilma sobre el programa de nutrición de World Vision. "Aprendí cómo darle buena comida y cómo cocinar gachas para él", añade.

SOLO ES EL PUNTO DE PARTIDA

Este ha sido solo el punto de partida. Ahora Wilma tiene que seguir aprendiendo y se ha unido a un programa de dinero en efectivo, que ha puesto en marcha World Vision, donde recibe 45 dólares al mes y asiste a sesiones de capacitación que le han ayudado a establecer un pequeño negocio donde vende cacahuetes a un lado de la carretera.

World Vision

John Jacob está literalmente de pie, listo para empezar su camino y nosotros sencillamente no podemos esperar para verle crecer, a él y a los más de 87.000 niños que han recibido asistencia a través de los programas de nutrición de World Vision en todo Sudán del Sur durante el año pasado.