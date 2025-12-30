World Vision afirma que la infancia en Ucrania "se enfrenta a dificultades este invierno" por la invasión rusa

Archivo - Una mujer ucraniana residente en la provincia de Mikolaiv en medio del invierno y ante la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022 - ANASTASIIA HAVIUK/WORLD VISION - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental World Vision ha alertado este martes de que la infancia en Ucrania "se enfrenta a dificultades extremas este invierno" ante los cortes de electricidad, agua y calefacción a causa de los ataques del Ejército de Rusia, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"La infancia en Ucrania se enfrenta a dificultades extremas este invierno", ha dicho el director de Respuesta a la Crisis de Ucrania de World Vision, Arman Grigoryan, quien ha especificado que "en algunas zonas, las familias pasan hasta 36 horas sin calefacción, electricidad ni agua".

"Esta prolongada falta de servicios básicos pone en grave riesgo la salud de los niños y niñas, interrumpe su educación y amenaza su bienestar general", ha dicho. "Se necesita urgentemente apoyo humanitario, incluyendo suministros de invierno, espacios seguros y asistencia psicosocial, para protegerlos", ha agregado.

La ONG ha apuntado a la existencia de previsiones sobre temperaturas por debajo de los diez grados bajo cero en un momento en el que los niños ucranianos hacen frente a un promedio de entre 16 y 17 horas con cortes de electricidad al día, lo que les priva de calefacción, electricidad y agua en la época más fría del año.

A ello se suma que casi el 40 por ciento de los niños en edad escolar recurren ahora a la educación telemática o el aprendizaje combinado, también afectado por los cortes eléctricos, que impiden que muchos asistan a clases, carguen sus dispositivos o completen sus tareas, mientras que escuelas y jardines de infancia tienen problemas para funcionar de forma segura.

Andri, un niño de nueve años residente en la capital, Kiev, reconoce que "se frustra" cuando hay cortes de luz, ya que "no se puede hacer nada". "No hay ni calefacción, ni comida, ni se puede estudiar, y en nuestro apartamento hace mucho frío", afirma este escolar en declaraciones a World Vision.

World Vision hace hincapié en el impacto de los daños al sistema energético de Ucrania por parte de los ataques rusos sobre el servicio de calefacción en los hogares del país europeo. De hecho, una de cada cinco familias informa sobre problemas de salud relacionadas con las bajas temperaturas, un riesgo especialmente para niños con enfermedades crónicas.

"Los cortes de luz ocurren a diario. Vivimos en un apartamento pequeño y todo depende de la electricidad", señala Hanna, de 38 años y madre de tres hijos, residente en Kiev tras verse desplazada de su hogar en la provincia de Donetsk, parcialmente ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión.

"Cuando hay cortes de luz, no hay calefacción y hace mucho frío. No puedo cocinar para mis hijos, y veo que están más estresados y se resfrían con más frecuencia", lamenta Hanna, en un contexto de aumento de la violencia contra los civiles, con un 26 por ciento más de víctimas entre enero y noviembre que en este mismo periodo en 2025.

Ante esta situación, World Vision ha destacado que está intensificando sus actividades de respuesta ante el invierno, incluida la entrega de asistencia económica a las familias para cubrir el coste de los servicios públicos y el reparto en zonas de primera línea de kits que incluyen colchones, sacos de dormir, mantas térmicas, mantas de aluminio de rescate, baterías externas, termos, hornillos portátiles con combustible seco y linternas de batería.